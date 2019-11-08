Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на этапе Гран-при в Китае
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- РИА Новости
Судьи оценили выступление российского дуэта в 85,39 балла.
Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и (80,34 балла). Тройку замкнули канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (78,41 балла).
Россиянине Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин — шестые (69,19 балла), а София Евдокимова и Егор Базин — седьмые (64,07 балла).
Произвольный танец спортсмены представят 9 ноября.
Ранее сообщалось, что Этери Тутберидзе поздравила дочь с первой победой на международном турнире.