Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на этапе Гран-при в Китае

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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место по итогам ритмического танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на четвёртом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в китайском Чунцине.
Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на этапе Гран-при в Китае
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Судьи оценили выступление российского дуэта в 85,39 балла.

Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и  (80,34 балла). Тройку замкнули канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (78,41 балла).

Россиянине Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин — шестые (69,19 балла), а София Евдокимова и Егор Базин — седьмые (64,07 балла).

Произвольный танец спортсмены представят 9 ноября.

Ранее сообщалось, что Этери Тутберидзе поздравила дочь с первой победой на международном турнире.

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