Тутберидзе поздравила дочь с первой победой на международном турнире
Известнйы российский тренер Этери Тутберидзе поздравила свою дочь, Диану Дэвис, которая в паре с Глебом Смолкиным одержала победу в соревнованиях танцевальных пар на юниорском турнире Volvo Open Cup в Риге.
- © tutberidze.eteri
«С первой победой», — написала Тутберидзе в своём Instagram.
16-летняя Дэвис и 20-летний Смолкин впервые выиграли турнир на юниорском уровне.
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