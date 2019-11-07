Тутберидзе поздравила дочь с первой победой на международном турнире

Известнйы российский тренер Этери Тутберидзе поздравила свою дочь, Диану Дэвис, которая в паре с Глебом Смолкиным одержала победу в соревнованиях танцевальных пар на юниорском турнире Volvo Open Cup в Риге.

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«С первой победой», — написала Тутберидзе в своём Instagram. 16-летняя Дэвис и 20-летний Смолкин впервые выиграли турнир на юниорском уровне. Ранее Евгения Тарасова и Владимир Морозов объяснили, почему уехали тренироваться в США