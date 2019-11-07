Фигуристы Тарасова и Морозов объяснили, почему уехали тренироваться в США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов объяснили, почему приняли решение переехать тренироваться в США.

«Когда мы переезжали, то в первую очередь думали о развитии. Мы хотели улучшать мастерство катания, ставить новые интересные и сложные программы», — приводит слова Морозова Sport24.

Он отметил, что в прошлом сезоне они теряли баллы и проигрывали из-за второй оценки.

«Только ради того, чтобы исправить эту ситуацию, мы и переехали в Америку. Нравится то, что прогресс уже явно виден. При тех же срывах вторая оценка явно выше», — добавил фигурист.

На этапе серии Гран-при в Канаде Тарасова и Морозов в нынешнем сезоне стали третьими. Следующим стартом для них станет этап в Москве, который пройдет 15—17 ноября.

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