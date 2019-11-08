Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

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Россиянка Анна Щербакова заняла первое место по итогам короткой программы на четвёртом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в китайском Чунцине.
Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
  • Reuters

Судьи оценили выступление 15-летней фигуристки в 73,51 балла, что является её личным рекордом в данном виде программы. Прежде её лучшим результатом было 73,18 балла — за прокат на этапе юниорского Гран-при в Словакии в августе 2018 года.

Второе место заняла представительница Японии Сатоку Мияхара — 68,91 балла. Тройку лидеров замкнула американка Амбер Гленн — 67,69 балла.

Россиянка Елизавета Туктамышева, допустившая падение на одном из прыжков, с результатом в 65,57 стала четвёртой, а её соотечественница Софья Самодурова — пятой, набрав 63,99 балла.

Произвольную программу спортсменки представят 9 ноября.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на этапе Гран-при в Китае.

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