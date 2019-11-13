Запрет во благо: почему фигуристкам рано разрешать выполнять четверные прыжки в коротких программах

Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что будет добиваться от Международного союза конькобежцев разрешения на исполнение четверных прыжков в коротких программах у девушек. Это позволило бы таким спортсменкам, как Анна Щербакова и Александра Трусова, набирать ещё больше баллов на соревнованиях. У такого шага есть как сторонники, так и противники. Спортивный обозреватель RT объясняет, почему, по его мнению, подобные изменения в регламенте пока преждевременны.

Четверные прыжки в женском фигурном катании уже не первый год являются предметом споров среди любителей и специалистов данной дисциплины. Эти сложнейшие элементы, требующие огромных физических возможностей и невероятного мастерства, запросто могут принести своим исполнительницам высочайшие баллы, с которыми можно выиграть любые соревнования. Целое поколение новых фигуристок строит свои карьеры вокруг четверных прыжков и добивается побед с их помощью.

Однако в полной мере эти прыжки до сих пор не легализованы. Взрослым и юным фигуристкам разрешено их исполнять, но только в произвольных программах. Короткие прокаты остаются чётко регламентированными — они должны содержать двойной или тройной аксель, любой другой тройной прыжок, а также каскад из двух тройных или одного тройного и одного двойного прыжков. Попытка выполнить четверной прыжок лишь приведёт к тому, что он не получит ни одной сотой балла, а выполнить вместо него другой прыжковый элемент будет нельзя. То же самое касается двойных прыжков, если это не оговорено отдельно, и одинарных — правила в этом смысле довольно строги и не направлены только против четверных прыжков.

Постепенно эти ограничения вызывают всё больше критики, и требования их отменить становятся всё громче. Об этом сначала заговорили известные тренеры и сами фигуристы, а теперь на их сторону встала и Федерация фигурного катания на коньках России. Её президент Александр Горшков объявил, что будет просить Международный союз конькобежцев (ISU) изменить правила в следующем сезоне.

«Наша федерация инициировала рассмотрение вопроса о разрешении четверных прыжков в короткой программе среди женщин», — цитирует Горшкова РИА Новости.

«Изменение в технических правилах происходит так: предложения направляются до сентября, что наша федерация и сделала. Мы ждём ответа от технического комитета, который должен последовать до начала конгресса», — описал процедуру генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Конгресс ISU пройдёт летом 2020 года в Таиланде, так что до следующего сезона никаких изменений в правилах не будет. Фигуристкам ещё год придётся состязаться по текущему регламенту.

Доводы тех, кто хочет разрешить четверные прыжки в коротких программах, вполне понятны. В наше время этот элемент уже нельзя считать совсем редким. Пятеро действующих фигуристок уже исполняли чистые четверные прыжки на официальных соревнованиях. В список «квадисток», как их называют в мире фигурного катания, входят россиянки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева, а также казахстанка Элизабет Турсынбаева и американка Алиса Лю. Кроме них ещё несколько фигуристок пробовали исполнять четверные прыжки на тренировках.

В своё время точно такое же ограничение существовало у мужчин — в конце 1990-х прыжки в четыре оборота были разрешены только в произвольных программах, а в коротких прокатах нужно было исполнять только несколько обязательных элементов, среди которых четверных прыжков не было. Это правило безнадёжно устарело, и уже сложно представить, чтобы кто-то из мужчин не начинал короткую программу хотя бы с четверного тулупа.

Запрет на четверные прыжки в коротких программах также теоретически ставит «квадисток» в неравные условия с «трикселистками» — фигуристками, имеющими на вооружении тройной аксель. Они могут выполнять этот прыжок три раза в двух прокатах, хотя он тоже относится по уровню сложности к элементам «ультра-си» и имеет огромную по сравнению с другими элементами цену. Три тройных акселя имеют базовую стоимость 24 балла, а два четверных лутца — 23. Тулуп и сальхов принесут ещё меньше очков своим исполнительницам. При этом ошибки на четверных прыжках наказываются строже — флип и лутц могут получить штрафы не только за недокруты, но и за неправильные рёбра отталкивания.

Многим болельщикам, особенно из России, нынешняя редакция правил кажется отставшей от времени. Ведь фигурное катание развивается, и никакие ограничения не должны останавливать этот прогресс. Если у кого-то имеются силы показывать элементы, которые другим не по плечу, то спортсмены должны этим пользоваться и набирать больше заветных баллов.

Однако в данный момент разрешение исполнять четверные прыжки в короткой программе может привести к ряду плачевных последствий. Уже сейчас нельзя не заметить огромную пропасть, которая образовалась между Трусовой с Щербаковой и остальными фигуристками. Они соревнуются в своей собственной лиге, не подпуская никого к первым местам, даже если им не удалось набрать много баллов в короткой программе. «Трикселистки», которые по идее должны пользоваться возможностью выполнить на один прыжок больше, остаются всё равно в проигрыше. И эта разница станет ещё громаднее, если дать возможность в короткой программе исполнять один или даже два четверных прыжка.

В совсем безнадёжном положении окажутся фигуристки, которые вообще не делают сверхсложных прыжков. Как правило, такие спортсмены стараются набрать свои баллы с помощью компонентов — хореографии, владения коньком и образности. Но их предел в короткой программе за технику — это 30—34 балла. Получать больше на регулярной основе могут только самые титулованные девушки. «Квадисткам» же достаточно сделать два прыжка в соло и каскаде, чтобы получить почти столько же очков. При этом усилия будут затрачены совсем разные.

Данную проблему могла бы решить отмена другого правила, которое вызывает не меньше раздражения. Это так называемые «факторы» — коэффициенты, на которые умножаются баллы за компоненты. Если у мужчин в короткой программе вторая оценка совпадает с той, которую поставили судьи, то у девушек она умножается на 0,8 и становится ниже. Техника же оценивается одинаково. В произвольных программах «факторы» равняются 2 у мужчин и 1,6 у женщин. Раз девушки уже начали выполнять четверные прыжки и появилось требование легализовать их в короткой программе, то и оценка за компоненты должна быть как у мужчин. Однако данная поправка для фигуристок по-прежнему существует и тормозит развитие их хореографических навыков.

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Отмена действующих правил также с новой силой спровоцирует погоню за четверными прыжками, а она негативно скажется на качестве исполнения не только их самих, но и остальных элементов. Зачем уделять время другим прыжкам, вращениям и хореографии, если львиную долю баллов всё равно принесут четверные?

Последний этап Гран-при в Китае показал, что судьи не собираются щедро одаривать за один только факт исполнения таких прыжков. Щербакова не получила столько баллов, на сколько рассчитывала, так как её четверной лутц оценивали гораздо строже. Подобные придирки и небольшие судейские скандалы никому не нужны, но чем ставки выше, тем их будет больше.

Накладывание ограничений — это не обязательно шаг назад и остановка в развитии. Ещё недавно в фигурном катании не утихали споры вокруг прыжков во второй половине программы. До 2018 года можно было поместить их все в конец программы и заработать на этом дополнительные баллы. В итоге было решено оставить этот бонус в силе, но не распространять его на все прыжки.

Точно так же обстоит ситуация и с четверными прыжками. Они в целом разрешены, но должны занимать своё место, а именно — в произвольных прокатах, в которых фигуристы по умолчанию вольны исполнять всё что угодно. А сама суть коротких программ заключается в том, что они состоят из определённого набора обязательных элементов, и если подвергать сомнению этот принцип, то стоит подумать и над отменой обязательного исполнения акселя или других элементов. Можно пойти дальше и перестать соблюдать правила, направленные на разнообразие прыжков, ведь тем, кому проще всего даются рёберные прыжки, наверняка бы хотелось только их и исполнять.

Рано или поздно ISU всё-таки придётся разрешить женщинам исполнять четверные прыжки в коротких программах, как это было с мужчинами. Но сохранение баланса, существующего сейчас, тоже необходимо.