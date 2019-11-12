ФФККР предложила ISU разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с предложением разрешить в женском одиночном катании исполнять четверные прыжки в короткой программе.

Как сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган, слова которого передаёт ТАСС, соответствующее официальное предложение было направлено в ISU.

Он отметил, что решение о включении четверных прыжков в короткую программу находится в юрисдикции конгресса ISU, однако перед его вынесением на рассмотрение предложение должен одобрить технический комитет.

Согласно нынешним правилам, четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе.

Ранее сообщалось, что ФФККР обратилась в ISU с вопросом о непоследовательности судейства на этапах Гран-при.