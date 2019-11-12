ФФККР предложила ISU разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин
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- РИА Новости
Как сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган, слова которого передаёт ТАСС, соответствующее официальное предложение было направлено в ISU.
Он отметил, что решение о включении четверных прыжков в короткую программу находится в юрисдикции конгресса ISU, однако перед его вынесением на рассмотрение предложение должен одобрить технический комитет.
Согласно нынешним правилам, четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе.
Ранее сообщалось, что ФФККР обратилась в ISU с вопросом о непоследовательности судейства на этапах Гран-при.