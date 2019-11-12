ФФККР обратилась в ISU с вопросом о непоследовательности судейства на этапах Гран-при

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с вопросом о непоследовательных решениях некоторых судей во время этапов серии Гран-при в нынешнем сезоне.
ФФККР обратилась в ISU с вопросом о непоследовательности судейства на этапах Гран-при
  • © Xue Yubin/Xinhua
  • globallookpress.com

«У одних находят ребро, у других не находят. Ещё какие-то ошибки. Новая система «плюс пять — минус пять» позволяет больше использовать возможности у судей, таким образом судейство стало более субъективным», — приводит ТАСС слова главы ФФККР Александра Когана.

В качестве примера он привёл ситуацию с оценками Елизаветы Туктамышевой.

«У неё оценки за элемент варьировались от плюс трёх до минус одного. Нет единого подхода в оценке качества элемента, и это одна из самых больших проблем», — добавил функционер.

Новая система оценивания вступила в силу с сезона 2018 года. В прошлом оценки выставлялись по принципу «плюс три — минус три».

Ранее сообщалось, что Туктамышева согласилась с мнением Алексея Мишина о финале серии Гран-при.

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