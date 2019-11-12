ФФККР обратилась в ISU с вопросом о непоследовательности судейства на этапах Гран-при
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«У одних находят ребро, у других не находят. Ещё какие-то ошибки. Новая система «плюс пять — минус пять» позволяет больше использовать возможности у судей, таким образом судейство стало более субъективным», — приводит ТАСС слова главы ФФККР Александра Когана.
В качестве примера он привёл ситуацию с оценками Елизаветы Туктамышевой.
«У неё оценки за элемент варьировались от плюс трёх до минус одного. Нет единого подхода в оценке качества элемента, и это одна из самых больших проблем», — добавил функционер.
Новая система оценивания вступила в силу с сезона 2018 года. В прошлом оценки выставлялись по принципу «плюс три — минус три».
Ранее сообщалось, что Туктамышева согласилась с мнением Алексея Мишина о финале серии Гран-при.