Дуэль Алиева и Самарина, возвращение Столбовой, танцы Синициной и Кацалапова: чем интересен этап Гран-при в Москве

Российские фигуристы будут претендовать на золото во всех видах программы домашнего этапа Гран-при. В мужском катании фаворитами станут Александр Самарин и Дмитрий Алиев, в парном турнире Александра Бойкова и Дмитрий Козловский бросят вызов Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, а в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов постараются выиграть второй этап Гран-при за неделю. RT рассказывает, чем будут интересны состязания в Москве, помимо турнира девушек.

Российская дуэль без участия Уно

Российские девушки давно приучили к тому, что на любом международном турнире они соревнуются только друг с другом. Мужчины не радовали этим уже очень давно, но на московском этапе Гран-при у них будет такой шанс. Сошлись два фактора — в столицу приедут два сильнейших российских одиночника на данный момент, Александр Самарин и Дмитрий Алиев, в то время как у их основных соперников начались серьёзные проблемы.

Самарин успел отметиться первым в карьере серебром на соревнованиях во Франции, где показал третий суммарный результат сезона в мире. Лишь спустя неделю его 265,10 балла смог превзойти Цзинь Боян. Такую неплохую оценку россиянину принесла увеличившаяся сложность программ — теперь он прыгает четверной флип, стабильно при этом исполняя сложнейший каскад с четверным лутцем.

Но Александру пока ещё не хватает собранности, чтобы продемонстрировать весь свой запланированный контент, а без этого судьи не будут ставить высоких оценок и за компоненты. Ученик Елены Буяновой пытается взлететь очень высоко — хочется надеяться, что у него это получится.

Алиев по сравнению с прошлым сезоном прогрессирует даже больше, чем Самарин. Год назад у спортсмена из Ухты мало что получалось, а теперь он на трёх официальных турнирах не набирал меньше 249 баллов — по средней оценке он держится в первой пятёрке мира.

При этом Алиеву тоже есть куда расти — свой четверной лутц он приземляет не так часто, как хотелось бы, но зато когда ему это удаётся, то любую программу можно считать удачной. Так было и на этапе Гран-при в США, где Алиев занял третье место, совсем немного уступив Джейсону Брауну.

Перед обоими россиянами теперь практически открыты двери в финал Гран-при — в Москве они вполне могут занимать первое и второе места и проходить отбор. Предполагалось, что помешать им должен Сёма Уно, но вице-чемпион Олимпийских игр проваливает текущий сезон, начав с ухода от своего тренера этим летом.

Нового наставника японец так и не нашёл, и к чему это привело, весь мир увидел на этапе во Франции — Уно допустил целых пять падений. Безусловно, если он покажет всё, что умел раньше, то сможет без труда выиграть в Москве, однако сейчас в этом есть большие сомнения.

Новая пара Столбовой

В парном турнире вряд ли даже в теории кто-то сможет помешать российским участникам одержать победу. На домашний лёд выйдут лидеры сборной прошлого и нынешнего сезона — Евгения Тарасова и Владимир Морозов постараются вернуть лидирующие позиции, которые у них забрали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Они уже встречались в Канаде, и тогда победа досталась молодым подопечным Тамары Москвиной. Бойкова и Козловский заслужили очень высокую оценку — 216,71 балла, в то время как Тарасова и Морозов из-за грубой ошибки на поддержке остались на третьем месте.

Обе пары будут стараться улучшить свой результат. Ученикам Марины Зуевой нужно уже показывать, что переезд в США этим летом не был ошибкой и пара смогла научиться чему-то новому. Кардинальных изменений пока не заметно, если не принимать во внимание более серьёзные программы, одну из которых поставил олимпийский чемпион Чарли Уайт.

А Бойковой и Козловскому нужно думать, чем в этом сезоне удивлять лидеров сезона из Китая Суй Вэньцзин и Хань Куна. У пары есть отличные выбросы и поставленные прыжки, но судьи пока снижают россиянам баллы за тодесы и подкрутки. Пока две пары не встретились в финале Гран-при, ученикам Москвиной надо прогрессировать дальше, и в Москве можно будет увидеть их промежуточную работу.

Интересным событием соревнований станет возвращение на лёд олимпийской чемпионки Ксении Столбовой. В 2018 году её пара с Фёдором Климовым распалась, и теперь 27-летняя фигуристка катается с бывшим представителем Франции Андреем Новосёловым. Этап Гран-при станет для них первым соревнованием — пока пара не выступала даже на Кубке России, хотя этой осенью заявлялась на турниры такого уровня. На сентябрьских контрольных прокатах Столбова и Новосёлов порадовали выбросом тройной лутц, но не справились с прыжками.

Россия против Канады в танцах

Виктория Синицина и Никита Кацалапов постараются уже спустя неделю после победы на этапе Гран-при в Китае повторить свой успех. Но в танцах на льду редкие соревнования обходятся без участия двух равных по силе пар, бьющихся за золото. В Москве соперничать с россиянами будут канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, которые тоже успели подняться на высшую ступень пьедестала почёта домашнего Гран-при.

Оба дуэта в этом сезоне получили практически одинаковое признание от судей. Россияне выигрывали с оценкой 209,90 балла, а канадцы набирали всего на 0,89 балла меньше, но при этом их оценки за произвольный танец были выше, чем у подопечных Александра Жулина. Такая же плотная борьба между ними ожидается и в Москве, но обычно домашний лёд всё-таки даёт некоторое преимущество, особенно в танцах.

Российско-канадское противостояние будет происходить и на более юном уровне. В «Мегаспорте» встретятся два дуэта, побеждавших на последних чемпионатах мира среди юниоров. В 2018 году золото доставалось Анастасии Скопцовой и Кириллу Алёшину, а в прошлом сезоне его получили Марджори Лажуа и Закари Лага. У московских зрителей появится шанс увидеть пары, которые в следующем олимпийском цикле будут уже составлять серьёзную конкуренцию на взрослом уровне. Но за медали они пока не борются, поэтому гораздо больше шансов выиграть бронзу будет у также знакомого российской публике дуэта Сара Уртадо — Кирилл Халявин, представляющего Испанию.