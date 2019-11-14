За себя и за Загитову: чего ждать от выступления Трусовой и Медведевой на этапе Гран-при в Москве

15-летняя Александра Трусова — главный фаворит женских соревнований этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве. Перед российскими болельщиками она снова попытается исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе. Евгения Медведева поспорит за серебро с японкой Сатоко Мияхарой и американкой Мэрайей Белл. Если ей удастся обойти обеих соперниц, то Алине Загитовой будет легче пробиться в финал соревнований на заключительном турнире серии в Японии.

15 и 16 ноября на московской арене «Мегаспорт» пройдёт пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию — Кубок «Ростелекома». В первую очередь болельщики традиционно ждут состязания женщин-одиночниц. И хотя этапы Гран-при — это не тот вид турниров, где непременно собирается самый звёздный состав участников, российские соревнования будут особенно интригующими именно благодаря девушкам.

Домашним лёд будет для трёх фигуристок: Александры Трусовой, Евгении Медведевой и Станиславы Константиновой. Все они отличаются друг от друга возрастом, титулами, стилем и образами, а поэтому задачи в Москве тоже будут решать разные.

Перед Трусовой открывается дорога в финал Гран-при, которую уже прошла её подруга из группы Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Три недели назад 15-летняя спортсменка выиграла этап Skate Canada, на котором заодно побила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух оценок. Чтобы поехать на соревнования в Турин, Трусовой необходимо занимать как минимум третье место. Но для неё бронза станет огромной личной неудачей, так как с имеющимися у неё навыками ниже первой строчки опуститься нельзя.

В столице уроженка Рязани попробует обновить свои мировые рекорды. Простор для этого у Трусовой есть — в произвольной программе она вновь будет пытаться исполнить четыре четверных прыжка. Это получилось у неё на коммерческом турнире Japan Open, но официальными те соревнования не были. В Канаде же Трусова допустила ошибку на сальхове, после чего исполнила лутц и два тулупа в каскадах.

Интересно также будет взглянуть на то, как судьи будут реагировать на исполнение этих самых прыжков. Уже не раз в этом сезоне работа арбитров, фиксирующих недокруты или неправильные рёбра, вызывала вопросы. Трусовой тоже предстоит убедить судей, что она не просто исполняет четверные, но и делает их абсолютно правильно.

Также от 15-летней фигуристки ожидают сюрпризов в короткой программе. В ней Трусова пока не поражала поклонников чем-то сверхъестественным, и фанатам нужно быть готовыми к тому, что она вообще может оказаться ниже кого-то из соперниц по итогам пятничных прокатов. Ученица Тутберидзе вовсю учит тройной аксель, который позволит ей исправить этот недочёт, но пока она не показала его публике.

Ещё год назад главной фавориткой турнира в Москве могла бы считаться Медведева. Но сейчас ей более реально бороться за серебро домашнего этапа Гран-при. Такого контента, как у Трусовой, у 19-летней фигуристки нет, и ничем другим она компенсировать отставание не сможет. Но второе место после неудачи в Канаде, где она стала лишь пятой, тоже будет неплохим результатом.

К тому же то выступление показало, что у Медведевой есть потенциал. В произвольной программе она выглядела достойно, и если бы не падения на коротком прокате, то Евгения точно была бы в призах и до сих пор продолжала бы борьбу за выход в финал Гран-при. Сейчас сложно предполагать, сохранила ли Медведева за три недели ту лёгкость, которая проглядывалась в её выступлении, но её тренер Брайан Орсер утверждает, что фигуристка находится на пике формы.

Главными соперницами Медведевой станут японка Сатоко Мияхара и американка Мэрайя Белл. Обе они прекрасно для самих себя выступили на предыдущих этапах Гран-при. Мияхара только что привезла из Китая серебро, а Белл чуть раньше стала бронзовым призёром во Франции. Обе при этом набирали больше 210 баллов — Медведевой в Канаде такая оценка была не по плечу.

Бороться с ними россиянка сможет, если покажет два чистых проката, чего от неё ждут с прошлого чемпионата мира. Её постановки под Exogenesis и «Мемуары гейши» в идеале могут понравиться судьям больше, чем программы Белл и Мияхары. И это важно не столько для самой Медведевой, сколько для Алины Загитовой. Олимпийской чемпионке для уверенного выхода в финал Гран-при необходимо, чтобы и американка, и японка заняли как можно более низкое место в Москве. И в этом Медведева должна помочь Алине. Если ей самой путь в Турин закрыт, то расчистить его для соотечественницы она при желании может.

Третьей представительницей от России на Кубке «Ростелекома» станет Станислава Константинова, для которой сезон складывается хуже некуда. Недавняя участница чемпионата Европы провалилась на этапе Гран-при США, где набрала за два проката 143,39 балла — это чуть больше того, что получает Трусова за одну только технику. Константиновой бы вполне хватило прошлогодних навыков, чтобы в Москве побороться за пятую строчку, но сейчас рассчитывать на такой результат ей будет очень сложно, тем более что в середине итоговых протоколов конкуренция всегда выше, чем наверху.