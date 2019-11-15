Медведева: я сейчас в лучшей форме, в какой меня когда-либо видел Орсер

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что для неё является большим удовольствием выступать на родине, а также прокомментировала свою нынешнюю форму.

«Конечно, я рада своему прокату. Для меня всегда большое удовольствие выступать в России. Немого нервничала. Брайан сказал, что я в настоящее время в лучшей форме за всю карьеру? Отвечу так: я сейчас в лучшей форме, в какой меня когда-либо видел Орсер за эти полтора года», — заявила фигуристка.

Медведева стала первой по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Москве с результатом 76,93 балла.

Ранее Тарасова назвала Медведеву примером для желающих заниматься фигурным катанием.