Медведева: я сейчас в лучшей форме, в какой меня когда-либо видел Орсер

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Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что для неё является большим удовольствием выступать на родине, а также прокомментировала свою нынешнюю форму.
Медведева: я сейчас в лучшей форме, в какой меня когда-либо видел Орсер
  • РИА Новости

«Конечно, я рада своему прокату. Для меня всегда большое удовольствие выступать в России. Немого нервничала. Брайан сказал, что я в настоящее время в лучшей форме за всю карьеру? Отвечу так: я сейчас в лучшей форме, в какой меня когда-либо видел Орсер за эти полтора года», — заявила фигуристка.

Медведева стала первой по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Москве с результатом 76,93 балла.

Ранее Тарасова назвала Медведеву примером для желающих заниматься фигурным катанием.

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