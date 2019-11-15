Медведева рассказала, как долго планирует выступать

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Российская фигуристка Евгения Медведева пофантазировала насчёт продолжительности своей профессиональной карьеры.
Медведева рассказала, как долго планирует выступать
  • РИА Новости

«Я ещё три года назад не думала, как будет выглядеть моя жизнь сейчас. И уж точно такого не представляла. Такие перемены произошли, которых не представляла накануне 20-летия. Я даже не думала, что окажусь в Канаде. Каждый день я стараюсь делать всё, что от меня зависит, в силу своего здоровья. Кто бы что ни говорил, а здоровье в жизни — самое главное. Если тело выдерживает нагрузку в 29 лет и ты любишь фигурное катание, то почему бы не кататься? Даже если в 38 лет я буду в таком же настрое, то буду выходить и бороться. Неважно, с ошибками или нет, потому что люблю это дело и это моя жизнь», — заявила 19-летняя фигуристка.

Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве, установив личный рекорд.

Ранее Медведева заявила, что сейчас она в лучшей форме, в какой её когда-либо видел тренер Орсер.

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