Победа в каждом виде: российские фигуристы выиграли всё золото на домашнем этапе Гран-при

Российские фигуристы выиграли все золотые медали на этапе Гран-при в Москве. Помимо Александры Трусовой победы одержали Александр Самарин, пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Также призёрами в мужском катании стали Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, а в парном турнире серебро выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Всем победителям московского этапа Гран-при удалось отобраться в финал серии.

Российский пьедестал у мужчин

Короткая программа мужчин завершилась самым приятным для российских болельщиков образом — сразу трое фигуристов, для которых стены «Мегаспорта» являются родными, заняли первые три места. Но Александру Самарину, Дмитрию Алиеву и дебютанту Гран-при Макару Игнатову было рано расслабляться. Результаты были настолько плотные, что даже шедший шестым канадец Нам Нгуен мог одним прыжком вырвать победу у всех конкурентов.

По итогам жеребьёвки троица россиян выступала последней в произвольной программе. Ориентиром для катавшегося первым Дмитрия Алиева стал результат Сёмы Уно, который с двумя падениями на четверных прыжках набрал в сумме 252,24 балла. У Алиева тоже были проблемы с четверными, но другого характера — он сделал стартовые лутц и тулуп в три оборота. Вновь, как и на этапе Гран-при в США, ему пришлось экстренно перекраивать программу и находить место для невыполненных элементов, соблюдая при этом обязательное условие, что повторяться могут только два типа прыжка.

Алиев практически справился со своей задачей — два четверных тулупа зрители всё-таки увидели, и это было настоящим спасением для ученика Евгения Рукавицына. Но найти замену тройному лутцу в каскаде не удалось, и за свою хорошую попытку он не получил от судей ничего. Тем не менее, эти ошибки несильно исказили итоговый результат. Алиев набрал 169,24 балла за произвольную программу и 259,88 балла в сумме — со времён серебряного чемпионата Европы 2018 году он не получал так много. К тому же исполни Алиев любой более простой прыжок вместо тройного лутца, оценки были бы ещё выше.

Немного тревожно было за Игнатова, который ещё ни разу не боролся за медали таких соревнований. Но недавний юниор хладнокровно начал программу с четверного сальхова и четверного тулупа, и стало ясно, что результат Уно ему может покориться. Вновь это ощущение исчезло после ошибки на финальном каскаде — Игнатов показал самым юным зрителям азы выполнения сальхова, сделав всего один оборот. Но в итоге для российского фигуриста всё закончилось благополучно. Он опередил вице-чемпиона Олимпийских игр на 0,63 балла и добыл первую для себя медаль.

А дополнить российский пьедестал почёта предстояло Александру Самарину. Свой прокат он начал с ещё одного потрясающего каскада четверной лутц — тройной тулуп. Шестеро судей поставили за него «пятёрки», и в итоге фигурист побил мировой рекорд по очкам за один элемент, набрав 21,12 балла. К сожалению, дальше не получилось сделать флип и тулуп в четыре оборота, но оставшаяся часть программы нареканий уже не вызывала.

Для победы этого было достаточно — Самарин набрал в сумме 264,45 балла и впервые в карьере выиграл этап Гран-при. В качестве бонуса он также получил путёвку в финальный турнир в Турине, куда пока успел пробиться только Натан Чен. Алиев тоже мог бы пройти отбор, но занявший третье место Игнатов ему помешал — у дебютанта Гран-при есть ещё теоретические шансы самому пробиться в финал по итогам следующего этапа в Японии.

Вторая победа Синициной и Кацалапова за неделю

Так же как и в мужском катании, в танцах на льду вся первая тройка после первого дня осталась при своих местах. А это означало, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли второй этап Гран-при подряд, справившись с этой задачей всего за одну неделю.

Техническая оценка за произвольный прокат получилась практически такой же, как на прошлом турнире в Китае. Если тогда пару оштрафовали за задержку на поддержке, то в этот раз судьи просто снизили уровень за этот элемент. Зато в компонентах российский дуэт продолжил прогрессировать и получил уже три «десятки» вместо одной. Улучшив свой личный рекорд в суммарной оценке до 212,15 баллов, Синицина и Кацалапов ещё сильнее укрепились в статусе лучшего в мире дуэта после Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

Танцы на льду стали единственным видом на этапе Гран-при в Москве, где российские фигуристы заняли только одну ступень пьедестала почёта. У молодых пар Анастасия Шпилевая — Григорий Смирной и Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин не получилось дотянуться даже до первой пятёрки, и они заняли в итоге шестое и девятое места. Лишний раз подтвердилось правило, что даже в родных стенах малоопытным парам не под силу потеснить взрослых конкурентов.

Прорыв Бойковой и Козловского

Российский пьедестал почёта был возможен и в парном катании. Однако для Ксении Столбовой и Андрея Новосёлова, занявших третье место в короткой программе, второй день этапа Гран-при превратился в настоящий ночной кошмар. Новый виток в их карьере начался крайне неудачно.

Новый партнёр олимпийской чемпионки продолжал ошибаться на прыжках, как это уже было в короткой программе. Выброс тройной лутц немного успокоил болельщиков, но затем последовало падение Столбовой на сальхове. Вдобавок ко всему, пара не сделала одну из поддержек. Редкий элемент в их программе получил надбавку к своей основной стоимости. Столбова и Новосёлов не только пропустили вперёд австрийцев Мириам Циглер и Зеферина Кифера, выступавших в первой разминке, но и позволили выиграть бронзу немцам Минерве Фабьенн Хазе и Нолану Зегерту.

Остальные медали россиян под сомнение не ставились. Евгения Тарасова и Владимир Морозов продолжили своё поступательное движение и обнадёжили тех болельщиков, которые боялись, что с новым тренером Мариной Зуевой их период адаптации затянется. Прыжки остаются не самой сильной стороны пары, в особенности Тарасовой, но прогресс в более важных элементах очевиден. Пара заработала на поддержках больше обычного, а за подкрутку только двое судей не поставили максимальную оценку. Даже с учётом того, как много недобрали Тарасова и Морозов, в сумме они получили 216,77 балла — это уже уровень лидеров сезона.

Правда, всего несколько минут спустя общая планка для пар ощутимо выросла. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили невероятно здорово под одну из песен из фильмов о Джеймсе Бонде. Безукоризненные выбросы, чистые прыжки, подкрутка четвёртого уровня и поддержка пятой группы с почти максимальной надбавкой — это всё было только обрамлением для восхитительно воплощённых образов молодых россиян.

Вновь, как и накануне, воздух наэлектризовался от потенциальных мировых рекордов. Судьи опять решили, что пока что так поощрять Бойкову и Козловского рано, хотя бы из-за статуса турнира. Но оценки они получили более высокие, чем лидеры сезона Суй Вэньцзинь и Хань Кун из Китая, — 229,48 балла. Ещё недавно казалось, что чемпионы мира останутся в этом сезоне непобедимыми, но теперь у них есть самые опасные конкуренты, воспитанные Тамарой Москвиной.