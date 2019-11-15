С личным рекордом и новым прыжком: Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве и обошла Трусову

Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на этапе серии Гран-при в Москве. Она набрала 76,93 балла, побив личный рекорд по новым правилам. Успех ей принесла замена прыжка с нестабильного лутца на более простой риттбергер. Александра Трусова тоже упростила свой прокат и заняла второе место с оценкой 74,21 балла. Третьей стала американка Мэрайя Белл, набравшая 67,11 балла.

Если днём пятницы, когда выступали мужчины и танцоры, трибуны «Мегаспорта» ещё могли пустовать, то вечером это недоразумение было исправлено. Давно раскупившие все билеты болельщики подтянулись на арену к короткой программе у женщин. При этом увидеть в деле российских девушек, ради которых зрители съезжались с самых разных уголков страны, можно было и гораздо раньше.

Ещё утром Евгения Медведева, Александра Трусова и Станислава Константинова проверили лёд «Мегаспорта» во время тренировочной сессии, показав свою готовность к первому дню соревнований. Лучше всех в этой троице смотрелась Трусова — когда разрешено исполнять только тройные прыжки, ей не составляет труда выполнить всю программу. Правда, уже после проката под музыку она решила размяться на четверном сальхове и упала.

Медведева провела разминку не без проблем — одна ошибка на двойном акселе у неё была, но в прокате она выглядела собранной и уверенной в себе. Именно на короткую программу её нужно было сделать максимальный акцент — до этого на этапе Гран-при в Канаде её выступление под группу Muse получилось провальным. Константинова тоже избежала падений, но прыжки и каскады у неё были гораздо проще, чем у соотечественниц.

Все три россиянки выступали в сильнейшей группе, и открывать её предстояло Трусовой. Гладким начало проката не вышло — прямо перед тем, как занять стартовую позицию, спортсменка поскользнулась, вызвав смех в зале. Она и сама не смогла сдержать улыбку в ожидании, когда наконец-то зазвучит «Песня Сольвейг». Но Трусова всё-таки успела за секунду настроиться и безошибочно откатала под бессмертную музыку Эдварда Грига. Двойной аксель, тройной флип, каскад лутц — тулуп с поднятыми руками — всё получилось на высшем уровне. Но из-за замены прыжка нового личного рекорда у фигуристки не было. Она получила 74,21 балла

У Константиновой выступление снова не заладилось. Начав с неплохого двойного акселя, она затем упала на лутце, потеряла баллы на вращении и на неясном ребре флипа, а напоследок ещё получила штраф за задержку времени. Компонентами, которые были выше у многих соперниц из первой разминки, Константинова себя не спасла от предпоследнего места с оценкой 54,36 балла.

«Мегаспорт» вскоре радостно загудел, но не от результата фигуристки, а от появления на льду Евгении Медведевой. Она не выступала в родной Москве с чемпионата Европы 2018 года, на котором стала второй за Алиной Загитовой. В этот раз 19-летняя фигуристка себе равных не знала — изменения в контенте пошли ей только на пользу. Финальный риттбергер стал красивой точкой в её программе, от которой публика буквально взорвалась и с криками «Женя! Женя!» проводила Медведеву в зону слёз и поцелуев.

Ещё по оценке за технику было понятно, что ученица Брайана Орсера займёт первое место, но то, каким в итоге оказался отрыв, стало сюрпризом. Медведева получила 76,93 балла и обновила свой личный рекорд. Больше в этом сезоне набирали только фигуристки, у которых в арсенале есть тройной аксель. При этом в компонентах Медведева уступила результату Алины Загитовой на недавнем этапе Гран-при Франции.

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Закрывали соревнования спортсменки, которые всерьёз борются за попадание в финал Гран-при. Но свой путь в Турин они себе сразу же осложнили. Американка Мэрайя Белл выступила красиво, но падение на каскадном тулупе лишило её нескольких ценных баллов и отправило на третье место с оценкой 67,11 балла.

Ещё больше не повезло Сатоко Мияхаре, у которой шансы подвинуть кого-то из россиянок в споре за путёвку в финал были даже выше. Но японка с прекрасным катанием не справилась со своим техническим минимумом — вместо тройного лутца получился двойной, который судьи вовсе не засчитали за элемент, и одного оборота не хватило в каскадном тулупе. Столь серьёзные ошибки отправили фигуристку со вторым результатом в компонентах на обидное шестое место.

Впервые за два года Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при. Но побороться за итоговое первое место ей будет всё-таки сложно. Отставание в два с половиной балла ничтожно для такой спортсменки, как Трусова, которая способна выполнять четыре четверных прыжка в произвольной программе. Но зато Медведева создала действительно хороший отрыв, чтобы порадовать себя хотя бы серебром.