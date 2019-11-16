Лидерство во всём: российские фигуристы выиграли короткие программы в четырёх дисциплинах на этапе Гран-при в Москве

В первый день этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве были показаны короткие программы во всех дисциплинах. В мужском турнире первые три места заняли россияне Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов. Виктория Синицина и Никита Кацалапов с личным рекордом захватили лидерство в танцах на льду. Среди пар лучше всех выступили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, впервые в карьере набравшие больше 80 баллов.

Тройное лидерство россиян

Текущий сезон в фигурном катании до сих пор не дал ответа на один важный для российских болельщиков вопрос: кто сейчас достоин оказаться в сборной на главных турнирах после Нового года? В свете завершения карьеры Максимом Ковтуном и продолжительной болезни Михаила Коляды лидерами мужской команды остаются Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Но третья путёвка на чемпионат Европы в Граце пока вакантна, и никто ещё не предъявил права на неё. Ни Андрей Лазукин, ни Сергей Воронов, ни кто-либо ещё не выступали так, чтобы их позиции казались незыблемыми (если не считать одарённых юниоров, которым по возрасту в сборную ещё не положено).

Окончательно места в национальной команде распределятся на чемпионате России в Красноярске, но уже сейчас фактически прошла репетиция этого турнира в рамках этапа Гран-при в Москве. И Самарин, и Алиев приехали на Кубок «Ростелекома», а компанию им составил молодой фигурист Макар Игнатов, которому как раз выпало открывать соревнования в короткой программе.

Ученик Евгения Рукавицына предпринял хорошую попытку занять возникшую в мужской сборной пустоту. 19-летний фигурист ещё на тренировках отлично прыгал сальхов и тулуп в четыре оборота и на самих соревнованиях смог так же качественно их повторить. Короткая программа под In This Shirt была бы совсем идеальной, если бы не степ-аут на тройном акселе. Из-за этого Игнатов получил 87,54 балла на своём первом этапе Гран-при, что всё равно стало его личным рекордом.

Эта оценка долго держалась на первом месте, даже когда выступили более опытные фигуристы. Словно какая-то магия заставляла их проигрывать сотые доли балла молодому россиянину. Её жертвами стали и серебряный призёр канадского этапа Нам Нгуен, и латвиец Денис Васильев, и даже Сёма Уно. Японец приехал в Москву реабилитировать свою карьеру, но упал на четверном лутце и сорвал вращение, набрав в итоге 87,29 балла.

Обойти Игнатова удалось только другим россиянам. Самарин начал свою короткую программу с блестящего исполнения каскада четверной лутц — тройной тулуп. Судьи не пожадничали и выставили ему 20,79 балла — так Самарин побил мировой рекорд по оценкам за каскад из двух прыжков.

Но дальше у него случилось падение на четверном флипе и степ-аут на тройном акселе. Прокат, который мог бы получить лучшую оценку в мире в этом сезоне, принёс Александру 92,81 балла.

Выступавший последним Алиев мог выходить на первое место при условии, что тоже выполнит сложнейший каскад с четверным лутцем. Однако сделать удалось только три оборота. К счастью, фигурист не растерялся и докатал всю оставшуюся программу на мотивы рок-оперы «Моцарт» до конца. С одной только ошибкой, которую даже можно не считать таковой, так как чистый тройной лутц тоже является ценным элементом, Алиев получил за свой прокат 90,64 балла и расположился на втором месте.

Борьба за медали в произвольной программе получится невероятно упорной — первую позицию от шестой отделяют меньше шести баллов.

Личный рекорд Синициной и Кацалапова

Танцы на льду приучили болельщиков к тому, что в этой категории разрывы в оценках между дуэтами обычно исчисляются сотыми долями балла, но на Кубке «Ростелекома» такой ожесточённой борьбы в ритм-танце не было. Лидерство захватили победители недавнего этапа Гран-при в Китае Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они так одухотворённо выступили под музыку из «Поющих под дождём», что показалось: подопечные Александра Жулина были бы не против и дальше кататься в своё удовольствие и на радость зрителям. Но им надо было сохранить эмоции и силы на произвольный танец, от которого будет зависеть их попадание в финал Гран-при.

Прежний личный рекорд Синициной и Кацалапова в ритм-танце продержался всего неделю. В Москве они набрали 86,09 балла, сократив отставание от непревзойдённых лидеров в танцах на льду Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона уже до 2,6 балла. При этом россиянам есть ещё куда расти — дорожки и финнстеп у пары были оценены на третий уровень сложности.

Второе место в короткой программе заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, которые тоже борются за выход в финал Гран-при. Но чтобы пройти отбор с двумя победами, им теперь нужно отыгрывать огромные для танцев на льду 3,5 балла отставания от россиян. С более низкими оценками не только за технику, но и за компоненты это будет непросто. На бронзу пока что претендуют представители Испании Сара Уртадо и Кирилл Халявин. Ошибка на дорожке шагов позволила им набрать только 72,01 балла.

Этап Гран-при в Москве дал шанс выступить и улучшить свой рейтинг двум молодым российским парам. Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин недавно заняли в Китае седьмое место и дома расположились на такой же позиции после ритм-танца с 66,52 балла. Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, попавшие на турнир по приглашению организаторов, чуть больше впечатлили судей — выступление под музыку из фильма «Бриолин» принесло им 67,04 балла, несмотря на практически не засчитанную секцию финнстепа.

Ещё один российский промежуточный пьедестал

С Олимпиады в Сочи прошло уже больше пяти лет, а двое победителей командного турнира из России всё ещё катаются и радуют фанатов своими успехами. Помимо Кацалапова, свою карьеру продолжает и Ксения Столбова. На Кубке «Ростелекома» состоялось её возвращение в спорт с новым партнёром Андреем Новосёловым — из-за смены его спортивного гражданства пара пропускала прошлый сезон и только сейчас дебютировала на соревнованиях.

Первое выступление прошло достаточно успешно. Пара сделала подкрутку на третий уровень и исполнила выброс тройной лутц — редко в коротких программах используют такую сложную версию. Если бы не ошибка Новосёлова, который сдвоил тулуп, пара бы отметила возвращение преодолением рубежа в 70 очков, однако ей пришлось остановиться на отметке 68,74 балла.

Пары из других стран не мешали Столбовой и Новосёлову лидировать вплоть до появления на льду соотечественников, закрывавших короткую программу. За Александру Бойкову и Дмитрия Козловского было слегка тревожно — на разминке партнёр упал при разбеге на подкрутку и ударился о борт. Но этот инцидент нисколько не сказался на выступлении пары под песню My Way. После чистого тройного сальхова ученики Тамары Москвиной исполнили злополучную подкрутку и впервые за долгое время получили за неё четвёртый уровень. Затем они тоже сделали выброс лутц, заработав на нём ещё больше баллов. Тодес, поддержка, дорожка шагов и вращения — все элементы получили максимальный уровень сложности.

Если бы пара ещё не воспринималась судьями как достаточно молодая, то мировой рекорд Евгении Тарасовой и Владимира Морозова точно бы пал. Взамен арбитры наградили Бойкову и Козловского другим солидным достижением — они впервые в карьере набрали больше 80 баллов, прибавив к этой заветной планке ещё 14 сотых. Их выступление определённо стало самым ярким в первый день этапа Гран-при

Тарасова и Морозов пока ещё не выступают в полную силу и показали в Москве упрощённую программу, сразу лишив себя шанса бороться за первое место. Вдобавок к этому ученики Марины Зуевой не смогли справиться с вращением, а от некоторых судей получили придирки на дорожке шагов. Но на ключевых элементах россияне смотрелись уверенно, и в их действиях можно было отметить прогресс, которого заждались болельщики. Тарасова и Морозов получили за своё выступление 76,81 балла, которые стали для них лучшим результатом в сезоне. Если им удастся сохранить за собой второе место, они смогут выступить в финале Гран-при, куда теперь почти наверняка попадут и Бойкова с Козловским.