Серебро с идеальным прокатом: Медведева стала второй вслед за Трусовой на этапе Гран-при в России

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве завершились соревнования среди женщин. Победу одержала Александра Трусова, исполнившая в произвольной программе три четверных прыжка. Она завоевала второе золото за сезон и вышла в финал Гран-при. Лидировавшая после короткого проката Евгения Медведева стала второй, допустив лишь одну помарку на тройном лутце. Бронзу выиграла американка Мэрайя Белл.

Поклонники Евгении Медведевой ликовали в первый день этапа Гран-при в Москве — их любимая фигуристка смогла впервые за два года выиграть короткую программу столь престижных соревнований, да ещё и с лучшим результатом со времён Олимпийских игр в Пхёнчхане. Медведева набрала 76,93 балла за прокат под музыку группы Muse, что можно было назвать очень хорошим результатом для спортсменки, познавшей за это время горечь самых обидных поражений.

Но на этом звёздный час двукратной чемпионки мира должен был подойти к концу. Впереди её ждала произвольная программа, в которой победу заранее отдавали Александре Трусовой, — и на то были веские причины. Ученица Этери Тутберидзе собиралась исполнить четыре четверных прыжка, которые дают такое большое преимущество по баллам, что его не отыграть даже максимально возможными компонентами.

Конечно, нельзя было исключать, что Трусова сама не выполнит свой план. Пока четыре четверных прыжка на официальных стартах остаются фантастикой. На утренней тренировке в субботу фигуристка не смогла убедить, что способна соединить все элементы воедино: она сдвоила лутц и упала на одном из каскадных тулупов. Однако, как показывает пример Анны Щербаковой, даже два чистых четверных способны подарить убедительную победу над соперницами, которые совсем не владеют такими прыжками.

На разогреве перед финальной дуэлью Медведевой и Трусовой выступила Станислава Константинова. Накануне она заняла лишь 11-е место в короткой программе. В произвольной россиянка уже не допускала падений, но ошибок и погрешностей на прыжках всё равно было слишком много. Константинова так и осталась предпоследней, обойдя только финку Эмми Пельтонен.

К моменту, когда на лёд вышла Медведева, лидерство удерживала японка Сатоко Мияхара. Но опасной соперницей она никак не могла считаться. Ещё недавно Мияхара претендовала на попадание в финал Гран-при, но в Москву приехала совсем не та спортсменка, которая своим изящным катанием заслужила серебро на этапе в Китае. Ещё в короткой программе она допустила слишком много ошибок, а в произвольной снова не избежала падений. Не набрав и 200 баллов за оба проката, японка не могла надеяться на попадание в призовую тройку и поездку в Турин.

У Медведевой же настрой был только на медаль, и ни в коем случае не на бронзовую. Уверенно и легко она закружилась на льду с первыми нотами музыки и зашла на тройной лутц. Прыжок получился чистым, но с неправильного ребра, за что судьи незамедлительно высказали претензии. Но после этого они уже не выставляли отрицательных оценок. Всю программу с полным набором прыжков Медведева выполнила чисто, вернув «Мегаспорт» на три-четыре года назад, когда она и только она правила миром женского фигурного катания.

Восторгу зрителей не было предела, и лёд ещё долго пришлось расчищать от рассыпанных игрушек. Из всех подарков Медведева оставила себе огромный японский веер — интересную альтернативу гигантским игрушечным медведям, которые в последнее время сопровождают все женские соревнования. Последний залп восторженных криков болельщиков прозвучал после объявления оценок. Медведева заработала 225,76 балла, превысив личный рекорд, установленный на чемпионате мира.

Соревнования закрывала Трусова. Переписать историю и исполнить четыре четверных прыжка она всё-таки не смогла. Первый же сальхов не только получился с недокрутом, но и закончился падением. Но лутц и два каскада с тулупами были исполнены на ура. После этого Трусова попыталась вернуться к каскаду лутц — риттбергер, от которого отказалась накануне, и снова допустила худшую для фигуристов ошибку. Но всё это было неважно — преимущество спортсменки уже и так было заоблачным. Счётчик баллов Трусовой остановился на высочайшей отметке 234,47 балла. В следующий раз она попытается показать полный набор четверных уже в Турине, где впервые на взрослом уровне встретится с подругой по тренировочной группе — Анной Щербаковой.