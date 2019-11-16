Авербух объяснил ошибки Трусовой на этапе Гран-при в Москве

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Александры Трусовой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Авербух объяснил ошибки Трусовой на этапе Гран-при в Москве
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Нужно понимать, что она ошибалась на запредельных ультрапрыжках. У неё сложнейший контент, включить в одну программу сразу четыре четверных — на такое способны единицы в мужском одиночном катании. Сашины ошибки отчасти объяснимы определённой усталостью и нервозностью», — приводит слова Авербуха ТАСС.

15-летняя фигуристка по сумме двух прокатов на этапе в Москве набрала 234,47 балла — 74,21 за короткую и 160,26 за произвольную программы, что позволило ей занять первое место. Таким образом, благодаря победам на этапах в США и России Трусова пробилась в финал серии Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.

Ранее Трусова заявила, что недовольна своими прокатами на этапе Гран-при в России.

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