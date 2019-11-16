Трусова недовольна своими прокатами на этапе Гран-при в России

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Россиянка Александра Трусова прокомментировала своё выступление на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Трусова недовольна своими прокатами на этапе Гран-при в России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Рада, что выиграла этот этап и отобралась в финал. Однако я не откатала чисто полностью ни в короткой, ни в произвольной программе. Так что будем продолжать работать, чтобы в следующий раз показать всё», — заявила Трусова.

15-летняя фигуристка по сумме двух прокатов на этапе в Москве набрала 234,47 балла — 74,21 за короткую и 160,26 за произвольную программы, что позволило ей занять первое место. Таким образом, благодаря победам на этапах в США и России Трусова пробилась в финал серии Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева прокомментировала своё второе место на этапе серии Гран-при в России.

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