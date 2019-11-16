Медведева: на данный момент это лучшее, что я могла сделать

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свой результат на этапе Гран-при в Москве.

«Я не делала себе подарок на день рождения. Я делала свою работу, то, чем живу. Я очень рада, что всё так получилось. На данный момент это лучшее, что я могла сделать. Я безумно благодарна тренерам, которые, несмотря на неудачи, не отворачивались от меня», — заявила Медведева.

Россиянка установила личный рекорд по сумме баллов за два проката на этапе Гран-при в Москве, однако уступила соотечественнице Александре Трусовой, заняв второе место.

Ранее Ягудин назвал Трусову феноменом в фигурном катании.