Медведева: на данный момент это лучшее, что я могла сделать
- © Yohei Osada/AFLO
- globallookpress.com
«Я не делала себе подарок на день рождения. Я делала свою работу, то, чем живу. Я очень рада, что всё так получилось. На данный момент это лучшее, что я могла сделать. Я безумно благодарна тренерам, которые, несмотря на неудачи, не отворачивались от меня», — заявила Медведева.
Россиянка установила личный рекорд по сумме баллов за два проката на этапе Гран-при в Москве, однако уступила соотечественнице Александре Трусовой, заняв второе место.
Ранее Ягудин назвал Трусову феноменом в фигурном катании.