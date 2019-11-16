Ягудин: Трусова — феномен в фигурном катании

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал победу Александры Трусовой на Гран-при России в Москве.
Ягудин: Трусова — феномен в фигурном катании
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«Впервые в жизни я вживую наблюдаю эти четверные прыжки. Это какое-то сумасшествие! Браво! Это спортсмен, который бьёт рекорды. Трусова — феномен в фигурном катании. Мы говорим спасибо всему тренерскому коллективу, который работал над этими рекордами. В том числе и Этери Тутберидзе — капитану этого нетонущего корабля», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Трусова победила на этапе Гран-при в Москве, обойдя другую россиянку, Евгению Медведеву.

Ранее сообщалось, что Трусова победила на этапе Гран-при в Москве.

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