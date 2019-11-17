«Чувствую себя намного свободнее»: что говорили Медведева и Трусова после этапа Гран-при в Москве

После победы на Гран-при по фигурному катанию в Москве Александра Трусова заявила, что старается не следить за оценками соперниц. Серебряная медалистка Евгения Медведева заверила, что продолжает работать над четверным сальховом и объяснила, что мешало ей показывать высокие результаты в прошлом сезоне. В свою очередь, победитель мужского турнира Александр Самарин отметил недочёты в своём выступлении.

«Очень приятно, что девочки пришли поддержать меня»

Этап Гран-при по фигурному катанию в Москве завершился триумфом российских атлетов. Хозяева турнира не только завоевали золото во всех видах программы, но в трёх из них взяли и серебро. Единственным исключением стали соревнования танцевальных пар, где Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали единственными отечественными атлетами на пьедестале.

Традиционно наибольшее внимание было приковано к женскому одиночному турниру, где отношения выясняли Александра Трусова и Евгения Медведева. Спортсменки уже пересекались на этапе Гран-при в Канаде и тогда успех сопутствовал юной воспитаннице Этери Тутберидзе. Она заняла первое место, а двукратная чемпионка мира — лишь пятую строчку.

На этот раз соперничество получилось гораздо более напряжённым. Трусова уступала более опытной оппонентке после короткой программы, но великолепным выступлением в произвольной сумела склонить чашу весов в свою пользу. По итогам двух прокатов она набрала 234,47 балла и почти на девять баллов опередила Медведеву. Причём Александру не смутил даже тот факт, что её пришлось выходить на лёд сразу после Евгении.

«Я никогда не смотрю, кто выступает передо мной. Не слышу оценки, поэтому хожу и не знаю, кто как откатал. От этого мне легче», — призналась спортсменка на пресс-конференции.

Таким образом, Трусова выиграла второй этап Гран-при и гарантировала себе участие в финале соревнований, который пройдёт в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. При этом сама фигуристка призналась, что на данный момент не до конца довольна собой.

«Я рада, что выиграла этот Гран-при и попала в финал. Но я не откатала свои программы чисто. Буду работать и постараюсь быть лучше», — отметила Трусова.

По ходу произвольной программы Трусова чисто выполнила четверные лутц и тулуп, причём второй — в каскаде с тройным тулупом. При этом Александра призналась, что тяжелее всего ей даётся тройной аксель.

«Он отличается тем, что исполняется с переднего хода. Не знаю, почему, для меня он сложнее. Но я учу его», — заверила она.

Как стало известно, на прокат Трусовой пришли посмотреть её подруги по группе Тутберидзе и, по совместительству, соперницы — Алёна Косторная и Анна Щербакова, а также Камила Валиева и Майя Хромых. По словам самой спортсменки, она была очень рада увидеть их на арене.

«Очень приятно, что девочки пришли поддержать меня и посмотреть соревнования. У нас в группе сегодня выходной... После старта мы пока не общались, но мой телефон, конечно, разрывается», — заключила Трусова.

Что касается Медведевой, то серебряная медалистка Олимпиады в Пхёнчхане поблагодарила своих наставников Брайна Орсера и Трейси Уилсон за поддержку и призналась, что не считает серебро на этапе Гран-при в Москве подарком самой себе на день рождения. 19 ноября Евгении исполнится 20 лет.

«Нет, я выполнила свою работу. То, что хотела сделать, чем я живу. Не могу сказать, что это подарок на день рождения… Люди знали, сколько у меня было провалов, неудач и трудностей. И сейчас они видят мои успехи и радуются», — заявила Медведева.

Стоит отметить, что в ходе произвольного проката фигуристка получила «минус» за тройной лутц, вновь исполненный с неправильного ребра. При этом сама Евгения призналась, что старается исправить огрехи в технике.

«Лутц стал намного лучше. Я не претендую на откровенно наружное ребро, но многие исполняют его так же, как и я. Понимаю, что на мне клеймо внутреннего ребра на этом прыжке, но ситуация меняется», — сказала Евгения.

При этом Медведева также сообщила, что продолжает усиленно трудиться над включением в программу своего первого прыжка в четыре оборота.

«Уже говорила, что делаю максимум для того, чтобы показать зрителям четверной сальхов. Определённой даты, когда это может произойти, у меня нет. Это то же самое, что спрашивать, когда я завершу карьеру. Для меня главное — сохранить здоровье, потому что я не готова прыгать на сломанных костях. Моё тело хрупкое, должна следить за распорядком дня, что ем, когда ложусь спать и так далее», — призналась двукратная чемпионка мира.

По словам Медведевой, в настоящее время она находится на пути к возвращению к своей идеальной форме. Она рассказала, что Орсер предупреждал её, что этот процесс окажется не быстрым и займёт как минимум полтора года.

«Верила ему и следовала его плану. Почему так долго? Было много факторов, помешавших бы любому человеку. Сложный период в жизни. Мне приписали слова, которые я не говорила, было много всего. Я не тот человек, что жалуется, но давайте смотреть правде в глаза — мне было тяжело. Но после чемпионата мира произошёл перелом, и теперь чувствую себя намного свободнее», — добавила Медведева.

При этом она призналась, что не задумывалась о борьбе за попадание в Турин.

«Давайте посчитаем баллы — пятое и второе места… Когда всё выигрывала, в голове даже не было мысли, что не попаду в финал — выходила, каталась и пробивалась. Но сейчас я более профессионально отношусь ко всему, не забегаю вперёд», — заключила Евгения.

В отличие от соотечественниц, Станислава Константинова вновь не смогла продемонстрировать высококлассное катание. Как и на этапе Гран-при в США, она заняла лишь предпоследнее, 11-е место.

«Конечно, очень разочарована собой, потому что на разминках не чувствовала на 100% уверенной, но делала свою работу. После Америки я вела усиленную подготовку. Выступление здесь было под вопросом, но на тренировках всем доказала, что достойна здесь находиться», — заявила Константинова

Она отметила, что после фиаско на Skate America не хотела повторения истории перед родными болельщиками. В связи с этим был организован открытый прокат для специалистов, давших ей зелёный свет на выступлении в Москве.

«Не рассчитывала на такой прокат, но вижу улучшения и подвижки. Надеюсь, что смогу достойно смотреться на чемпионате России. Тяжело сравнивать себя с девчонками, которые катаются рядом, но надеюсь, что я достойно пройду этот путь», — заключила девушка.

«Удалось преодолеть самих себя»

Продолжил свою успешную серию и Александр Самарин. Если в Гренобле он показал второй результат, то на родине завоевал золото. Россиянин завоевал золото и составил компанию Трусовой, гарантировав себе путёвку в финал Гран-при.

«Были ошибки и грубые. Я рад, что удалось отобраться в Финал серии Гран-при. Неплохой результат для этой части сезона», — сказал спортсмен.

При этом он признался, что очень рад за своих соотечественников Дмитрия Алиева и Макара Игнатова, занявших второе и третье места соответственно.

«Ещё вчера говорил, что будет очень круто, если мы втроём займём места на пьедестале. Давно такого не было, это ощущения, пробирающие до мурашек. Три наших триколора — очень здорово», — добавил Самарин.

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Алиев признался, что не смог полностью раскрыть свою программу, но остался доволен серебряной медалью на соревнованиях в Москве, а Игнатов заявил, что не ставил себе целью попадание на пьедестал. И это неудивительно, учитывая тот факт, что Макар является дебютантом Гран-при, а среди его соперников значились Сёма Уно и Нам Нгуен.

«Подсчёты в голове — это сбивает. Сегодня мне снилось, что бегу на электричку, проснулся, когда был на кассе. Просто надо продолжать делать то, что получается. И это не максимум, мне есть над чем работать», — добавил Игнатов.

Компанию Трусовой и Самарину в финале Гран-при составят два отечественных дуэта. После успеха в Китае, Виктория Синицына и Никита Кацалапов взяли верх и в России, благодаря чему квалифицировались на соревнования в Турине. Их примеру последовали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, с тем исключением, что свою первую победу они одержали в Канаде.

«Очень рады, что отобрались во взрослый финал, заработали туда путёвку. Ранее говорил, что у нас не было проходных этапов, лёгких соперников, и мы рады, что нам в каком-то смысле удалось преодолеть самих себя, определённый барьер», — заявил Козловский.

При этом Бойкова призналась, что её выходу на лёд предшествовало серьёзное эмоциональное потрясение.

«Получилось так, что я потеряла близкого человека. И в короткой программе каталась для неё», — заключила фигуристка.