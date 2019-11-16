Бойкова и Козловский победили на этапе серии Гран-при в Москве

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 229,48 балла — 80,14 за короткую и 149,34 за произвольную программы.

Благодаря победам на этапах в Канаде и России Бойкова и Козловский вышли в финал серии Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.

Второе место заняла другая российская пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, — набравшая 216,77 (76,81 + 139,96) балла.

Тройку призёров замкнул немецкий дуэт Минерва Фабьенн Хазе и Нолан Зигерт — 186,16 (67,74 + 118,42) балла.

Занимавшие после короткой программы третье место россияне Ксения Столбова и Андрей Новосёлов стали пятыми — 177,51 (68,74 + 108,77) балла.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова победила на этапе Гран-при в Москве.