Бойкова и Козловский победили на этапе серии Гран-при в Москве

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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
Бойкова и Козловский победили на этапе серии Гран-при в Москве
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 229,48 балла — 80,14 за короткую и 149,34 за произвольную программы.

Благодаря победам на этапах в Канаде и России Бойкова и Козловский вышли в финал серии Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.

Второе место заняла другая российская пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, — набравшая 216,77 (76,81 + 139,96) балла.

Тройку призёров замкнул немецкий дуэт Минерва Фабьенн Хазе и Нолан Зигерт — 186,16 (67,74 + 118,42) балла.

Занимавшие после короткой программы третье место россияне Ксения Столбова и Андрей Новосёлов стали пятыми — 177,51 (68,74 + 108,77) балла.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова победила на этапе Гран-при в Москве.

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