Шансы ещё на семь квот: каковы расклады для российских фигуристов в отборе на финал Гран-при перед заключительным этапом

С 22 по 24 ноября в японском Саппоро пройдёт шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию. По его итогам определятся все участники финального турнира, который спустя две недели примет Турин. Неразыгранными остаются по четыре путёвки в одиночном разряде и по три в парном катании и танцах на льду. RT рассказывает, кто и при каких условиях сможет ещё отобраться на главный турнир первой половины сезона.

Мужчины

После пяти этапов в финал Гран-при отобрались Натан Чен и Александр Самарин. Американскому фигуристу покорились соревнования в США и Франции — таким образом, продолжилась его победная серия, тянущаяся с чемпионата мира 2018 года. Российский спортсмен был вторым вслед за Ченом в Гренобле и благодаря успеху на домашнем этапе в Москве тоже прошёл квалификацию. Для Самарина это будет первое участие в финале Гран-при. Ранее, в 2016 году, он состязался в юниорском турнире и занимал второе место вслед за Дмитрием Алиевым.

Два российских спортсмена вполне могут отобраться вместе и в этот раз. Алиев после бронзы в США выиграл серебро в Москве, и обычно этих медалей вполне хватает для автоматического попадания в финал. Но всё-таки ему придётся подождать окончательных результатов японского этапа, где выступят другие четыре претендента на оставшиеся четыре путёвки.

Дело в том, что в отборочную гонку после Кубка Ростелекома включился Макар Игнатов. Первоначально он вообще не должен был выступать в серии Гран-при. Организаторы московского этапа включили его в состав участников по своей собственной квоте, а в Саппоро он поедет вместо заболевшего Михаила Коляды. Игнатов сумел стать бронзовым призёром, обогнав Сёму Уно, и теперь имеет теоретические шансы пробиться в финал.

Вместе с россиянином на последнем этапе выступят Юдзуру Ханю (золото этапа в Канаде), Джейсон Браун (серебро в США) и Кевин Аймоз (бронза во Франции). Игнатову нужно будет обойти кого-то из них и выиграть медаль, чтобы самому попасть в финал, хотя возможны исключения, при которых даже этого не будет достаточно. Алиев же может практически не волноваться: чтобы он остался без поездки в Турин, Ханю должен занять четвёртое место, а остальная троица претендентов — разыграть медали и набрать как можно больше баллов за своё катание.

Женщины

Две победы на двух этапах обеспечили путёвки в финал двум дебютанткам серии Гран-при — Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Вслед за ними этот путь могут повторить ещё две ученицы Этери Тутберидзе — Алёна Косторная и Алина Загитова, которые имеют в активе золото и серебро состязаний в Гренобле.

Перед этапом в Москве ситуация с женским отбором была довольно запутанной, но в итоге она разрешилась лучшим для российских девушек способом. Неудача Сатоко Мияхары и третье место Мэрайи Белл сделали так, что Косторной и Загитовой будет достаточно выиграть любую медаль в Саппоро.

И это очень мягкое условие с учётом того, что на родной лёд выйдет Рика Кихира, очень опасная соперница для обеих россиянок. Ей тоже достаточно занять любое место на пьедестале почёта, чтобы получить шанс на защиту титула победительницы финала Гран-при.

Если все три девушки разыграют медали, что является самым правдоподобным вариантом, то шестую путёвку вытянет американка Брэди Теннелл. Среди тех, кто набрал 22 зачётных очка по итогам предыдущих этапов, она идёт впереди по дополнительным критериям. Затем уже очередь занимают Мияхара, Белл и Елизавета Туктамышева — если кто-то из фавориток японского этапа провалится или снимется из-за травм, то путёвки будут постепенно переходить в руки этой троицы.

Пары

В парном катании отбор прошли уже трое участников. Это выигравшие два этапа Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победители и серебряные призёры Пэн Чэн и Цзинь Ян из Китая, а также ещё один российский дуэт — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. К ним присоединится ещё как минимум одна пара из России. Или (при определённых раскладах) даже две.

В Японии за билеты в Турин будут спорить три участника. Самые высокие шансы на успех будут у победителей прошлых этапов — молодых россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также у чемпионов мира из Китая Суй Вэньцин и Хань Куна. Любая медаль, даже бронзовая, позволит принять участие в финале. Будет большая сенсация, если кто-то из них не выполнит такой простой критерий.

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Также своё право на финал постарается отстоять канадская пара Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро. Для гарантированного прохождения отбора им нужно вновь занять второе место, как это уже было на этапе в Канаде. Если же они будут третьими, то сравняются в рейтинге с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Две пары тогда рассудят суммарные оценки за два этапа. Чтобы весы качнулись в сторону Мур-Тауэрс и Маринаро, им надо набрать 210,58 балла, что канадцам вполне под силу. Но если они станут бронзовыми призёрами с более низкой оценкой, то в финал попадут бронзовые призёры прошлогоднего турнира.

Танцы на льду

В танцах на льду с квалификацией не возникло проблем у трёх дуэтов. С отбором справились Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выигравшие два этапа за одну неделю, и две североамериканские пары: Пайпер Гиллес — Поль Пуарье из Канады и Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью из США.

Пожалуй, именно в этой дисциплине на этапе в Саппоро развернётся самая ожесточённая борьба за оставшиеся три квоты. Ещё острее она становится по той простой причине, что в Японию за своей очередной победой приедут Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они свою путёвку ни в коем случае не упустят.

За оставшиеся два места будут бороться Александра Степанова и Иван Букин из России, Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии, а также Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании. Всем им для успеха нужно только серебро, так как бронзы будет мало, чтобы обогнать ещё один американский дуэт — Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, дважды занимавших второе место по ходу этого сезона.

Есть вариант, при котором Степановой и Букину хватит бронзы, но тогда их главные конкуренты в споре за финал должны просто остаться без медалей. Впрочем, такой сценарий всё-таки можно не рассматривать. Именно россияне будут фаворитами в споре за второе место после Пападакис и Сизерона. Они обладают и лучшим личным рекордом, и более высокими оценками в этом сезоне. Только совсем грубая ошибка лишит Степанову и Букина поездки в Турин.