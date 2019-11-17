Бестемьянова: четверные прыжки ценятся выше качества катания, нужно что-то с этим делать

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова оценила выступления Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Москве и выразила сожаление по поводу нынешней системы оценивания.

«Наконец-то у Медведевой всё вернулось, причём с прибавкой в скольжении. Я сидела в зале рядом со льдом и не слышала, как она каталась. Это такое наслаждение, когда я не слышу скрипа конька, зубцов. На скорости, с чудесными линиями, чистейшие выезды, всё выверено! Я получила огромное наслаждение. У девчонок-юниорок подобного качества ещё нет, но четверные прыжки оцениваются намного выше качества катания. И нужно что-то делать с этим, потому что есть несколько девочек, которые только вошли во вкус, мы наслаждаемся их катанием, а они скоро могут быть просто выброшены девчонками, которые младше и прыгают четверные. Не знаю, что будет с этим делать ISU, он должен как-то сохранить этих фигуристок. Будет жаль, если они потеряют интерес и мотивацию», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.

Евгения Медведева получила рекордную для себя сумму баллов за два проката, однако уступила другой россиянке, Александре Трусовой, владеющей четверными прыжками.

Ранее Слуцкая заявила, что не увидела программы у Трусовой.