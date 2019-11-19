Сюрприз для Медведевой, новый питомец Трусовой и обвинения в адрес Слуцкой: о чём говорят после этапа Гран-при в Москве

Болельщики организовали сюрприз для Евгении Медведевой в честь дня рождения двукратной чемпионки мира. Они встретили её в Москве, подарили воздушные шары и букеты цветов, а также устроили фейерверк. Победительница московского этапа Гран-при Александра Трусова рассказала, что родители подарили ей пуделя. А Ирина Слуцкая в социальных сетях вступила в перепалку с болельщиками. Что происходит в мире фигурного катания — в материале RT.

Поздравления Медведевой

19 ноября день рождения отметила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. После московского этапа Гран-при спортсменка не стала возвращаться в Канаду и встретила своё двадцатилетие с родными и близкими. Накануне она сообщила, что намерена отпраздновать день рождения в гостиничном номере в кругу подруг, однако полностью отгородиться от поклонников ей не удалось.

Болельщики подготовили Медведевой большой сюрприз, буквально устроив ей засаду недалеко от ледового катка «Хрустальный». Появление фигуристки было встречено фейерверком, собравшиеся скандировали поздравления. Виновница торжества получила торт, цветы и воздушные шары. Она пообщалась с поклонниками и поблагодарила их за подарки.

Разумеется, в этот день фигуристку поздравили и многочисленные коллеги. Так, известный тренер Татьяна Тарасова оставила ей трогательное послание в Instagram.

«Голубка, поздравляю тебя и маму с твоим днём! Спасибо за Москву! До слёз! Здоровья, здоровья и здоровья! Счастливой жизни тебе! До встречи! Люблю!» — написала она.

Пост в честь дня рождения именитой спортсменки появился и на официальной русскоязычной странице Международного олимпийского комитета (МОК) в Twitter. Видео с её выступлением на Олимпиаде в Пхёнчхане сопровождалось подписью «Наши поздравления и бесконечное восхищение».

Трогательные истории Трусовой

Для большинства спортсменов выступление на домашних турнирах — возможность после длительного отсутствия вернуться на родину, где их ожидают не только друзья и родные, но и домашние питомцы. Победительница двух этапов Гран-при нынешнего сезона Александра Трусова, славящаяся своей любовью к животным, является хозяйкой кота и чихуахуа по кличке Тина, которая в межсезонье успела стать звездой ледовых шоу.

Оказалось, что один из любимцев в её семье появился случайно.

«В Новогорске в коробке подбросили четырёх котят. Со мной на сборах был брат, который до этого очень хотел собаку породы хаски, а тут сказал: «Всё, я уже никого не хочу, только этого котёнка». В итоге мы взяли его домой. Сначала папа был против, а потом: «Какой милый, какой милый». Так он у нас и остался», — рассказала Трусова в интервью каналу Olympic Channel.

Кроме того, она сообщила о пополнении, которое произошло в доме после её победы на московском турнире.

«Родители подарили мне карликового пуделя, потому что с большим очень много проблем. Сначала мы выбрали щенка по фотографии, спросили, где он находится. Оказалось, что в Великом Новгороде. И мы поехали туда ночью», — приводит слова Трусовой Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее она говорила, что родители обещали подарить ей королевского пуделя, если она научится исполнять тройной аксель. Подтверждением того, что фигуристка добилась значительного прогресса в этом направлении, стало видео, на котором она выполняет этот элемент в зале. Интересно, что свидетелями её достижения стали Медведева и её наставник Брайан Орсер.

Прогнозы на финал Гран-при

До финала Гран-при остаётся меньше месяца, и некоторые эксперты уже начали делать предположения, кто станет его победителем. Так, серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова считает главной фавориткой соревнований Трусову. Она добавила, что главными конкурентками Александры в нынешнем сезоне станут Анна Щербакова и Алёна Косторная.

«По-моему, Трусова сейчас сильнее всех за счёт своей техники. Она падала в произвольной не только в Москве, но и в Канаде и тем не менее становилась первой. Если она соберёт все свои четверные, то будет непобедима. Щербакова делает два четверных лутца — это тоже высоко ценится. Вместе с тем у Александры он во второй половине программы», — подчеркнула Леонова в интервью порталу Team Russia.

Кроме того, она предположила, что Медведевой и Загитовой следует дождаться межсезонья, чтобы внести изменения в свои программы и стать более конкурентоспособными на фоне юных соперниц.

При этом двукратный серебряный призёр командных чемпионатов мира Максим Ковтун отметил, что у Медведевой есть то, чего нет у остальных россиянок. По его словам, выступления ученицы Орсера могут растрогать.

«На турнире я сидел с родителями. Медведева катает короткую программу. Откатала. Мы с папой поворачиваемся, а мама рыдает, у неё слёзы. Она не могла остановиться. Плакала минут десять. Это что? Она не плакала после Трусовой», — приводит слова Ковтуна Sport24.

В свою очередь, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин отметил положительные изменения не только в катании, но и в психологии Медведевой. По его мнению, фигуристке удалось обрести внутреннюю гармонию.

«Евгения уже не витает в облаках, она давно сняла свои розовые очки, живёт в реальности, за что ей большое уважение. Она перестала бороться не пойми с кем — с мнением, со СМИ, с чужими болельщикам — и сегодня соревнуется сама с собой», — цитирует эксперта ТАСС.

Его слова подтвердила сама спортсменка. Она рассказала, что ей было непросто находиться в центре всеобщего внимания на протяжении многих лет, однако со временем удалось научиться абстрагироваться от негатива.

«Я всё-таки поменяла мировоззрение. Сейчас вижу только тех людей, которые меня поддерживают. Как те зрители, которые сидели на трибунах в Москве, кричали, переживали за меня», — цитирует Медведеву «Российская газета».

Жёсткая реакция Слуцкой

Неожиданно волну негативных высказываний в свой адрес спровоцировала двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. На своей странице в Instagram она подробно описала свои впечатления от прокатов Трусовой и Медведевой в Москве, а также раскритиковала организаторов соревнований за то, что они не предоставили места на VIP трибуне заслуженным фигуристам и те были вынуждены «искать себе места на пластиковых сидушках».

Пост собрал большое количество комментариев. Некоторые из них были согласны с мнением экс-спортсменки, другие же встали на сторону действующих фигуристок. Они обвинили Слуцкую в том, что за свою критику она якобы получила деньги, и назвали её завистливой.

Сначала она отвечала каждому обидчику по отдельности, однако затем решила обратиться ко всем в новом посте.

«Что же они могут говорить своим чадам, если позволяют себе неизвестному им человеку писать то, о чём и говорить не хочется? Желаю им всем — жаль они этого не увидят — быть добрее, терпимее и сначала разбираться в ситуации, а потом выплёскивать свою неудовлетворённость на других людей», — посетовала Слуцкая.