«Жене будет сложно на чемпионате страны»: Бутырская о катании Медведевой, четверных Трусовой и составе сборной на ЧЕ

Выступление Евгении Медведевой на московском этапе Гран-при по фигурному катанию стало для неё лучшим со времён Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом в интервью RT заявила чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская. Она высказала мнение о дальнейших перспективах фигуристки на чемпионате России, а также объяснила, для чего Александра Трусова пытается исполнить четыре четверных прыжка в одной программе и как стоит относиться к её оценкам за компоненты.

— Вы согласны с тем, что Александра Трусова победила ожидаемо?

— Когда в программе четыре четверных прыжка, то у тебя есть огромный, по-настоящему огромный запас. Даже когда что-то не получается, есть падения, то он тебе помогает. В этой ситуации действительно её первое место было ожидаемым.

— Трусова заявляет четыре четверных прыжка в произвольной программе, но не может выполнить их все. Ей это не удалось ни в Москве, ни в Канаде. Имеет ли смысл так бороться за них?

— Если она выигрывает эти этапы Гран-при, падая с четверного сальхова, то почему нет? В данный момент она нарабатывает этот прыжок, который в будущем может ей очень сильно помочь. У Трусовой есть запас, который позволяет не бояться упасть с этого элемента. Видимо, сальхов пока ещё не очень стабильно получается, но она хочет его натренировать так, чтобы показывать в программе и чтобы другие соперницы даже близко не могли подобраться к ней. У Трусовой опытная бригада тренеров, которая всё рассчитала математически и определила, что падение не мешает фигуристке выигрывать, но когда она напрыгает сальхов и исполнит на соревнованиях, то он станет большим бонусом.

— Александра упала ещё на каскаде лутц — риттбергер, а ранее в короткой программе вовсе отказалась от него. Не кажется ли вам, что она недостаточно внимания уделяет другим, менее сложным прыжкам?

— Ранее я как раз отмечала, насколько хорошо она выполняла этот каскад во второй половине. Сейчас Трусова чуть-чуть поторопилась, она не попала в толчок и не подтолкнулась. В Канаде же она всё сделала потрясающе. Мне тогда даже показалось, что она могла бы сделать четверной риттбергер, настолько здорово она исполнила второй прыжок. Просто случаются такие маленькие ошибки. Это всё равно элементы «ультра-си», на которых нужно быть очень сконцентрированной и внимательной. Чуть-чуть опустишь левое плечико — и ты уже мимо выезда, мимо толчка, мимо прыжка. Трусова вообще гениально прыгает этот каскад, лучше неё никто его не делает, она идеально всё докручивает. Я бы даже сказала, что на риттбергере у неё есть перекрут. Но бывают случайности, и раз это не чемпионат мира, то она немного отпустила прыжок.

— Прямо перед началом короткой программы Трусова неожиданно упала. Как вы отреагировали на этот эпизод?

— Курьёзов в фигурном катании бывает достаточно. Спортсмен с большой буквы обязан быть готовым к этому. И в программе, и в конце проката такое происходит. Реагировать на это стоит проще. Лёд скользкий, и всегда надо быть внимательным. Отнесём это просто к забавным случайностям.

— Как оцените баллы Трусовой за компоненты? В этом направлении она прогрессирует от старта к старту, но всё ещё уступает ведущим спортсменкам.

— Всегда было так, что умение владеть коньком и представлять свою программу оценивается по заслугам. Нужно пройти определённую карьерную лестницу, потихонечку вскарабкиваться на неё, доказывать, что ты не просто так в фигурном катании и занимаешь первые места. Это субъективный вид спорта, и вторую оценку надо заслужить. Это Саша и делает от старта к старту. Она не получает больше, чем Евгения Медведева и Алина Загитова, но это пока что. Она ещё будет совмещать свои четверные прыжки с настоящим женским катанием и будет получать за него десятки. Трусовой только 15 лет, и нужно просто подождать, строго судить её не надо. У неё всё и так отлично.

— Можно ли назвать успехом второе место Евгении Медведевой?

— Да, после Олимпийских игр это первый старт, на котором Женя выступила так, как мы ждали. Она полностью вошла в контакт с Брайаном Орсером. Фигуристка и тренер друг друга понимают, идут к одной цели, знают, чего хотят добиться. Если в короткой программе ещё чувствовалась зажатость, особенно на двойном акселе, который Медведева периодически срывает, то в произвольной я чувствовала от прыжка к прыжку, как она получает удовольствие от своего катания. Два года все обсуждали, говорили, что Женя уже не та, но в субботу она была той фигуристкой, к которой мы привыкли.

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— В короткой программе она отказалась от тройного лутца, заменив его более «дешёвым» риттбергером. Как оцените такой шаг?

— У Евгении настолько хороший риттбергер, что когда она его сделала в пятницу, то получила больше, чем за попытку тройного лутца с неправильным ребром. Пусть он стоит дешевле, но зато судьи добавили больше баллов. Психологически непросто осознавать, что ты долгое время усложняешь программу, а потом раз — и отказываешься от прыжка. Но сейчас на этом варианте нужно остановиться.

— А в произвольной программе можно отказаться от тройного лутца? Именно на нём была её единственная ошибка.

— Нет, от этого никуда не деться. Только если бы у Медведевой были четверные прыжки или тройной аксель, то можно было бы убрать лутц. А иначе не получается, так как всего два прыжка можно повторить. Но зато можно отказаться в короткой программе, с которой у Жени как раз связаны главные проблемы психологического плана. В произвольной ей хотя бы легче кататься, так что там лутц не является большой помехой.

— А с чем может быть связан этот психологический барьер перед короткой программой? Не одна Медведева от этого страдает...

— Я это не могу объяснить. В наше время, когда я каталась, было понятно, откуда шла такая психологическая нагрузка. Если ты плохо откатаешь короткую программу, то в произвольной уже не отыграешься, даже если будешь первым. Сейчас всё гораздо проще. Короткий прокат не несёт такой смысловой нагрузки. Если что-то не получилось и ты правда силён в произвольной, то ничего страшного не случится. Вспомните Анну Щербакову, которая падала на дорожке, а потом выиграла этап в США. Раньше она бы не поднялась на первое место, а сейчас стало проще. Хотя всё равно лучше не терять баллы.

— Как оцените дальнейшие перспективы Медведевой в этом сезоне после её выступления в Москве?

— Ей будет очень сложно на чемпионате страны даже с таким катанием, которое было на этапе Гран-при. Я очень хорошо отношусь к Жене, была действительно за неё рада, но с девочками: Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Алёной Косторной — будет очень трудно бороться. У них просто большой запас прочности, могут что-то сорвать или не доделать, но оценка будет выше, чем у Жени. Всё равно надо бороться, потому что всякое бывает, кто-то может заболеть, предсказывать ничего нельзя. Но сложно будет.

— Как вы относитесь к идее посылать на чемпионаты Европы и мира разные составы девушек?

— Зачем? Если человек заработал право, то должен ехать. Понимаю, что чемпионат Европы котируется ниже чемпионата мира, но всё равно очень хочется там выступать и побеждать. Ирине Слуцкой принадлежит рекорд из семи побед. Может, кто-то сможет его побить? Так что если ты завоевал место под солнцем, то должен ехать со сборной на соревнования.