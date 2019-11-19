Медведева призналась, что была растеряна из-за шумихи вокруг её переезда в Канаду

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём отношении к критике её переезда в Канаду.
Медведева призналась, что была растеряна из-за шумихи вокруг её переезда в Канаду
  • РИА Новости

«Поначалу из-за всей этой шумихи я была растеряна. У меня в голове не укладывалось, почему все так себя ведут. Было много негатива, было неприятно. Сложно сказать, сейчас люди больше или меньше меня обсуждают», — приводит слова Медведевой rg.ru.

Она отметила, что её не привыкать к пристальным взглядам, которые она на себе испытывает с 15 лет.

«Я всё-таки поменяла мировоззрение, я сейчас «вижу» только тех людей, которые меня поддерживают», — добавила 19-летняя фигуристка.

Медведева с 2018 года занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера, из-за чего переехала в Канаду.

Ранее Медведева заявила, что собирается тренироваться в Канаде до конца карьеры.

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