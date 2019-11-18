Медведева заявила, что собирается тренироваться в Канаде до конца карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что планирует до конца спортивной карьеры тренироваться в Канаде.

«Я нашла своё место. Со своими сложностями и трудностями, но Торонто — это действительно то место, где я хотела бы работать до конца своей карьеры в женском одиночном катании», — цитирует спортсменку ТАСС.

Она также отметила, что у неё много планов на будущее, когда она закончит свою спортивную карьеру. Но пока россиянка не готова говорить об этом.

«Я знаю, чем буду заниматься после спорта, и я буду делать ещё больше, чем сейчас», — добавила Медведева.

На этапе Гран-при в Москве Медведева с личным рекордом по сумме баллов за два проката заняла второе место, уступив Александре Трусовой.

Ранее сообщалось, что американская фигуристка Мэрайя Белл осталась под впечатлением от проката Медведевой.