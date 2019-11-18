Американская фигуристка осталась под впечатлением от проката Медведевой

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Американская фигуристка Мэрайя Белл призналась, что ей было непросто выходить на лёд после выступления Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Москве.
Американская фигуристка осталась под впечатлением от проката Медведевой
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«Для меня было непросто и волнительно выходить на произвольную программу после Медведевой, потому что её очень эмоционально принимали зрители. Но я была очень рада за неё, потому что знаю, как тяжело нужно работать для таких прокатов», — цитирует Белл «Спорт-Экспресс».

На этапе Гран-при в Москве Медведева с личным рекордом по сумме баллов за два проката заняла второе место, уступив Александре Трусовой. Белл же стала третьей.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-1980, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай выразил мнение, что Медведевой нужно освоить более сложные прыжки.

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