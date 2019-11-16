Трусова рассказала, какой прыжок является для неё самым сложным

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какой из прыжков для неё является самым сложным.

«Самый сложный прыжок для меня — тройной аксель. Он заметно отличается от других — его прыгают с переднего хода. Не знаю, почему он для меня сложнее других. Тем не менее я учу его», — приводит слова Трусовой Sport24.

На произвольную программу этапа Гран-при в Москве 15-летняя фигуристка заявила четыре четверных прыжка. В итоге по сумме двух прокатов она набрала 234,47 балла — 74,21 за короткую и 160,26 за произвольную программы, что позволило ей занять первое место. Таким образом, благодаря победам на этапах в США и России Трусова пробилась в финал серии Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух объяснил ошибки Трусовой на этапе Гран-при в Москве.