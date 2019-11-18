Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая выразила возмущение тем, что олимпийских чемпионов не пускали на VIP-трибуну во время этапа Гран-при в Москве.

«Вчера посмотрела соревнования с трибун. Cто лет не посещала такие мероприятия. Первое, на что обратила внимание, что в VIР сидело много людей… детей, молодых девушек, женщин и мужчин, людей в возрасте, некоторые молодые спортсмены. А рядом на пластмассовых сиденьях искали себе место олимпийские чемпионы. Стыдно за державу. Мне стыдно за отношение к людям, которые защищали Россию и приносили олимпийское золото», — написала Слуцкая в Instagram.

На этапе Гран-при в Москве победила россиянка Александра Трусова, а Евгения Медведева заняла второе место.

Ранее Слуцкая заявила, что не увидела программы у Трусовой.