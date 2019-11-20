«У нас случаются разногласия, иногда находим компромисс»: Орсер об упрямстве, усердии и четверном сальхове Медведевой

Евгения Медведева не продемонстрировала максимума своих возможностей на этапе Гран-при в Москве и способна улучшить свои результаты. Об этом в интервью RT заявил тренер россиянки Брайан Орсер. Он отметил, что двукратная чемпионка мира продолжает упорно работать, в частности разучивать четверной сальхов. Канадский специалист также признался, что иногда у него бывают разногласия с подопечной, и в некоторых случаях он соглашается с её мнением.

— Довольны ли вы тем, как выступила Евгения на Гран-при в Москве?

— Да, конечно, очень доволен и короткой, произвольной программами. У неё очень правильный настрой. И для неё было важно хорошо здесь выступить и получить приличные оценки, поскольку Евгения усердно работала — по её словам, она никогда ещё так много и плодотворно не трудилась. В таких случаях хочется увидеть и плоды своего труда, вот мы их и видим. Всё просто: упорная работа — и приобретаемая вера в свои навыки.

— Евгения говорила, что учится выполнять четверной прыжок. Можете рассказать, насколько она в этом продвинулась?

— Прогресс есть. Она сейчас в хорошей физической форме, так что мы просто продолжим над этим работать. Это состязание позади, а в финал Гран-при Евгения, наверное, не попадёт, так что у нас будет время, чтобы вернуться к четверным прыжкам и на них сосредоточиться. Сальхов — её лучший прыжок. Она постоянно смотрит видеозаписи, плюс вместе на катке тренируются замечательные фигуристы, которые выполняют четверные сальховы.

— Можно ли сейчас оставаться конкурентоспособным без четверных?

— Да, вне всякого сомнения, и, пожалуй, Евгения это демонстрирует. В женской иерархии она стоит в одном ряду с такими великолепными фигуристками, как Ким Ё На, Каролина Костнер, Мао Асада, Мики Андо, Катарина Витт. Список можно продолжать долго. И, конечно, нам нужно выдерживать конкуренцию, что мы и продолжаем делать.

— Многие эксперты предлагают изменить в женском катании возрастные рамки. Как вы это прокомментируете?

— Не знаю. Я в эти вопросы не влезаю, потому что повлиять на это никак не могу. Моя тренерская карьера, пусть и не очень долгая, подтверждает одну истину: как бы ни трансформировались правила, к ним нужно просто адаптироваться. Например, серьёзные изменения произошли в системе судейства, и многие из моих коллег в фигурном катании были недовольны, но я просто принял для себя эти перемены. Ведь от нас требуется готовить высокопрофессиональных фигуристов, у которых были бы хорошо поставлены прыжки, вращения, хореография, умение технично кататься и красиво смотреться на льду. Этим и нужно заниматься. Смотрим, что от нас требуется, и делаем это, пытаемся учиться и учить.

— Вы слышали, как Медведева отреагировала на ваши слова о том, что она находится в своей лучшей форме?

— Нет, даже не в курсе.

— Она заявила, что это просто лучшая форма, которую видели вы. Как считаете, она способна прибавить ещё?

— Да, это возможно всегда. Суть не в том, чтобы делать чего-то больше, больше и больше. Важно, как твоя работа построена. Если, скажем, работаешь над четверными сальховами, польза тренировки будет не столько от того, чтобы пытаться выполнять их на катке, сколько от работы за пределами катка. Нужно наращивать силу, учиться выполнять движение энергично. Требуется и определённая психологическая подготовка, чтобы доверять себе и не бояться. Всё это составляющие, необходимые для совершенствования.

— Но больше — не всегда лучше…

— Именно! Важно эффективно тренироваться. Мы с Евгенией взрослые люди и нашли определённый формат работы. У нас случаются разногласия: то она упрямится, то я, иногда находим компромисс. Порой я соглашаюсь с её планом, а порой она с моим, и мы делаем так, как для неё будет лучше. Так или иначе, в этом мой тренерский стиль. Нужно позволить спортсмену контролировать ситуацию. Конечно, я могу и помогать, направлять, чтобы мои подопечные могли продолжать работать и делать успехи.

— Вчера она также говорила, что в 20 лет прыжки — не то же самое, что в 15.

— Да, мы про это то и дело вспоминаем, но вернуться в прошлое нельзя. (Смеётся.)

Глупо сравнивать технику подростка с техникой человека в постпубертатный период. Меняется организм, меняются ощущения, меняется мышление. Через такое проходит любой спортсмен, не только в фигурном катании, и для каждого это непросто, но мы стараемся изо всех сил!

— Преодолевать такие трудности со взрослыми фигуристами интересно?

— Да. Я работаю и с юниорами, у меня были очень успешные воспитанники, они и сейчас есть у меня в Канаде, правда, мы с ними не особенно часто видимся. Но мне нравится работать и со взрослыми. Относиться друг к другу здесь нужно как взрослые люди и с уважением.

— Известная советская фигуристка, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова…

— О! Это моя эпоха!

— …говорит, что Евгения могла испытывать психологические трудности, понимая, что у соперниц программы технически сложнее.

— Мне кажется, это не психологическая проблема, а трезвая оценка: «На чём можно получить дополнительные баллы? На чём этих людей можно обойти?» Помню, как я начинал работать с Юдзуру Ханю, его главным противником был Патрик Чан, от которого он отставал, и не потому, что требовалось больше технических приёмов — Патрик брал потрясающим мастерством катания и энергией, он буквально плыл по льду, оставляя на нём изящные линии.

— И что вы сделали?

— Мы проанализировали его стиль и решили сделать упор на этом компоненте. На каждом соревновании Юдзуру подбирался к Патрику всё ближе, наконец вышел вровень, а потом стал опережать. Упор был на это, но, конечно, мы продолжали ставить прыжки и великолепные четверные. И он добавлял новые прыжки, четверной тулуп... А четверной лутц, кажется, продемонстрировал в Москве. Так что дело не только в том, чтобы выполнить более внушительный и сложный приём. Есть множество способов, которые позволят тебе набрать баллы. Просто иногда на это требуется немного больше времени...