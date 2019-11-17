Орсер считает, что в будущем Медведева легко будет выполнять четверной прыжок

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Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником двукратной чемпионки Европы и мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, выразил мнение, что россиянка в будущем с лёгкостью сможет выполнять прыжок в четыре оборота.
Орсер считает, что в будущем Медведева легко будет выполнять четверной прыжок
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Мы тренируем четверной, продолжаем работу в этом направлении, делаем всё необходимое вне льда, чтобы подготовить её тело к этому. И знаете, думаю, как только она начнёт чувствовать этот элемент, он будет для неё довольно простым. Когда-нибудь мы к этому придём», — цитирует Орсера ТАСС.

На этапе серии Гран-при в Москве Медведева по сумме двух прокатов набрала 225,76 балла — 76,93 за короткую и 148,83 за произвольную программу, что позволило ей занять второе место. 

Ранее Орсер назвал этап Гран-при в Москве возрождением Медведевой.

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