Орсер назвал этап Гран-при в Москве возрождением Медведевой

Короткая ссылка
Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником двукратной чемпионки Европы и мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, подвёл итоги этапа Гран-при в Москве для россиянки.
Орсер назвал этап Гран-при в Москве возрождением Медведевой
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Выступление Жени в Москве вполне можно назвать её возрождением. Мне кажется, это впервые в её взрослой жизни, когда мы все увидели её катающейся таким образом», — цитирует специалиста ТАСС.

По его мнению, Медведева доказала, что она личность, а её катание сопровождается определённым посылом. Тренер также считает, что в Москве спортсменка показала себя лучше, чем на чемпионате мира в прошлом году.

«Это проявляется во всём — в представлении, интерпретации, качестве элементов. И дальше больше», — добавил Орсер.

На этапе серии Гран-при в Москве Медведева по сумме двух прокатов набрала 225,76 балла — 76,93 за короткую и 148,83 за произвольную программу, что позволило ей занять второе место. 

Ранее тренер Медведевой высказался о диете фигуристки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить