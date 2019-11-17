Орсер назвал этап Гран-при в Москве возрождением Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником двукратной чемпионки Европы и мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, подвёл итоги этапа Гран-при в Москве для россиянки.

«Выступление Жени в Москве вполне можно назвать её возрождением. Мне кажется, это впервые в её взрослой жизни, когда мы все увидели её катающейся таким образом», — цитирует специалиста ТАСС.

По его мнению, Медведева доказала, что она личность, а её катание сопровождается определённым посылом. Тренер также считает, что в Москве спортсменка показала себя лучше, чем на чемпионате мира в прошлом году.

«Это проявляется во всём — в представлении, интерпретации, качестве элементов. И дальше больше», — добавил Орсер.

На этапе серии Гран-при в Москве Медведева по сумме двух прокатов набрала 225,76 балла — 76,93 за короткую и 148,83 за произвольную программу, что позволило ей занять второе место.

Ранее тренер Медведевой высказался о диете фигуристки.