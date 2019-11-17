Тренер Медведевой высказался о диете фигуристки

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Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился мнением о веганской диете своей подопечной.
Тренер Медведевой высказался о диете фигуристки
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мне кажется, это довольно полезная диета. Мы не так уж много говорили об этом, но могу судить по тому, как она смотрится на льду. И она выглядит здоровой. У неё сбалансированный рацион», — цитирует наставника спортсменки ТАСС.

Он отметил, что россиянка работает с диетологом и находится в отличной физической форме.

«Если бы были какие-то проблемы, я бы вмешался. Знаете, если бы вдруг вес был меньше нужного или же наоборот, меня бы это обеспокоило», — добавил Орсер.

На этапе серии Гран-при в Москве Медведева по сумме двух прокатов набрала 225,76 балла — 76,93 за короткую и 148,83 за произвольную программу, что позволило ей занять второе место. 

Ранее Медведева заявила, что выступает не только ради удовольствия.

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