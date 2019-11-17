Медведева заявила, что выступает не только ради удовольствия

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что выступает не только ради своего удовольствия.

«Загитова говорит, что катается для удовольствия? Когда выхожу на лёд, я тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время это не просто для фана, это моя работа», — цитирует Медведеву «Газета.ру».

На этапе серии Гран-при в Москве Медведева по сумме двух прокатов набрала 225,76 балла — 76,93 за короткую и 148,83 за произвольную программу, что позволило ей занять второе место.

Ранее тренер Брайан Орсер заявил, что Медведева делает успехи в изучении нового прыжка.