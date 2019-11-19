Медведева рассказала о поддержке со стороны своих тренеров

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о поддержке, которую ей оказывают её тренеры Брайан Орсер и Трейси Уилсон.

«Я безумно благодарна Брайану и Трейси. Они меня успокаивают в периоды, когда мне бывает сложно. Или останавливают, когда я начинаю морально загоняться. Через все трудные моменты в тренировках мы проходим вместе и идём вперёд. Я вижу, как Брайан переживает после каждого неудачного выступления. Горжусь им, что он выдержал больше года, пока длился сложный для меня период», — приводит слова Медведевой rg.ru.

Россиянка начала сотрудничество с Орсером в 2018 году.

Ранее Медведева призналась, что была растеряна из-за шумихи вокруг её переезда в Канаду.