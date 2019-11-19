Медведева заявила, что довольна своими оценками на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка подвела итоги этапа Гран-при в Москве, во время которого ей удалось установить личный рекорд по набранным баллам за короткую программу и в сумме за два проката.

«Я каталась на соревнованиях так, как катаюсь на тренировках. Я довольна баллами, особенно за произвольную программу и по общую сумму. На данный момент 225 баллов — для меня очень хорошо», — заявила Медведева в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Несмотря на два личных рекорда, 20-летняя спортсменка заняла второе место на этапе Гран-при в Москве, уступив соотечественнице Александра Трусовой.

Ранее Медведева призналась, что её раздражают вопросы о завершении карьеры.