Медведева призналась, что после ОИ-2018 её преследует страх получения травм
- РИА Новости
«Постоянно вспоминаю. Это теперь останется со мной навсегда. Как и вечный страх серьёзной травмы. Наверное, это один из самых серьёзных моих кошмаров — травма и отсутствие шанса на восстановление», — цитирует Медведеву ТАСС.
По её словам, сложность заключалась ещё и в том, что она максимально настраивалась на соревнования и получила повреждение в самый последний момент.
«Но сейчас я восстановилась, я живая, всё в порядке. Сегодня я живу, слушая своё тело», — добавила Медведева.
Медведева на Играх в Пхёнчхане заняла второе место. Золото завоевала её соотечественница Алина Загитова.
Ранее фигуристка Евгения Медведева заявила, что собирается тренироваться в Канаде до конца карьеры.