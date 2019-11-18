Медведева призналась, что после ОИ-2018 её преследует страх получения травм

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Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что часто вспоминает, как выступала на Олимпиаде 2018 года с травмой ноги.
Медведева призналась, что после ОИ-2018 её преследует страх получения травм
  • РИА Новости

«Постоянно вспоминаю. Это теперь останется со мной навсегда. Как и вечный страх серьёзной травмы. Наверное, это один из самых серьёзных моих кошмаров — травма и отсутствие шанса на восстановление», — цитирует Медведеву ТАСС.

По её словам, сложность заключалась ещё и в том, что она максимально настраивалась на соревнования и получила повреждение в самый последний момент.

«Но сейчас я восстановилась, я живая, всё в порядке. Сегодня я живу, слушая своё тело», — добавила Медведева.

Медведева на Играх в Пхёнчхане заняла второе место. Золото завоевала её соотечественница Алина Загитова.

Ранее фигуристка Евгения Медведева заявила, что собирается тренироваться в Канаде до конца карьеры.

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