Орсер: родные стены и болельщики вдохновили Медведеву

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Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер заявил, что победа его подопечной в короткой программе на этапе Гран-при в Москве станет для неё поворотным моментом.
Орсер: родные стены и болельщики вдохновили Медведеву
  • AFP

«Евгения всё сделала хорошо, родные стены и болельщики вдохновили её. Во время проката короткой программы в Канаде она не была самой собой. Нам пришлось пережить непростые 24 часа. Я считаю, что она заслужила сегодняшнее выступление и свой высокий результат. Уверен, это станет поворотным моментом для неё. Я сказал ей, что она борец и должна продолжать бороться. Теперь ей надо выступить в произвольной лучше, чем в Канаде», — заявил Орсер.

На этапе Гран-при в Канаде Медведева упала в короткой программе, что помешало россиянке побороться за призовые места.

Ранее Авербух заявил, что очень рад за Медведеву и её выступление.

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