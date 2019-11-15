Авербух: очень рад за Медведеву и её выступление

Серебряный призёр Олимпиады-2002, фигурист и хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при Rostelecom Cup.

«Я очень рад за Женю, за её выступление и, конечно, рад за то, что являюсь хореографом её программы. Для Трусовой не будет сложно отыграть два балла, если она выступит чисто. Но сейчас мы должны говорить о том, что Медведева — большая умница. Сейчас Женя, думаю, счастлива, и я сейчас вместе с ней. В прошлом году она обратилась ко мне с предложением, чтобы поработать вместе. Наверное, это был промежуточный, но большой успех», — цитирует Авербуха Sport24.

Евгения Медведева лидирует после проката короткой программы на этапе Гран-при в Москве, Александра Трусова идёт второй.

Ранее Журанков заявил, что у Медведевой прекрасная программа и скольжение.