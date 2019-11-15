Журанков: у Медведевой прекрасная программа и скольжение

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Комментатор Андрей Журанков заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева оставила приятное впечатление от проката своей короткой программы на Кубке «Ростелеком».
Журанков: у Медведевой прекрасная программа и скольжение
  • РИА Новости

«Женя Медведева оставила хорошее впечатление — вышла, настроилась. Она в прекрасной форме, стройная, худенькая и подготовленная ко всему. Мы такой и привыкли видеть Женю, это радует! В последний момент она решила заменить риттбергер на лутц. Так решила, она первая, значит, здесь нечего обсуждать. Если бы сделала лутц чисто, получила бы больше баллов. А если бы прыгнула не с того ребра, у судей был бы повод придраться и получила бы меньше. Так что всё абсолютно логично. У Медведевой прекрасная программа и скольжение. Немногие в своём прокате блистали лёгкостью, скольжением, скоростью, а Женя всё это показала», — цитирует Журанкова Sport24.

Также комментатор добавил, что в произвольной программе Медведевой не стоит гнаться за соперницами с четверными прыжками — важно откатать чисто.

Ранее сообщалось, что Леонова считает, что Медведевой будет трудно бороться с соперницами в произвольной программе.

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