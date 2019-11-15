Леонова считает, что Медведевой будет трудно бороться с соперницами в произвольной программе
- РИА Новости
«Я ожидала, что Медведева при чистом исполнении будет первой, у неё программа хорошая. С чистым прокатом она по-другому выглядит. Она заменила лутц на риттбергер, это дало свои плюсы. Понятно было, что она, как чемпионка мира, получит большие компоненты, потому после её проката я была уверена, что она станет лидером по итогам короткой программы. Завтра ей будет трудно бороться. У Жени одна задача — хорошо прокатать для самой себя, сделать качественно и чисто всё, что она умеет. Надо получить максимальное количество баллов. Не нужно думать о четверных прыжках соперниц. Нужно сконцентрироваться на своей работе», — цитирует Леонову Sport24.
Медведева занимает первое место после проката короткой программы на этапе Гран-при в России. Произвольные программы фигуристки покажут 16 ноября.
Ранее Медведева заявила, что не хотела бы кататься с мужчинами.