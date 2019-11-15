Медведева: я бы не хотела кататься с мужчинами

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала идею смешанных соревнований.

«Я бы не хотела кататься с мужчинами. Мне нравится женское катание, оно безумно красиво. Я надеюсь, что люди приходят смотреть, как мы всё легко и красиво делаем со сложными элементами, когда мы в блёстках, в платье, все красивые. Женское катание должно оставаться женским, а мужское — мужским. Фигурное катание нас всех объединяет», — считает Медведева.

19-летняя фигуристка показала лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при в Москве, опередив Александру Трусову.

Ранее фигуристка Трусова выразила желание посоревноваться с мужчинами.