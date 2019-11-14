Фигуристка Трусова выразила желание посоревноваться с мужчинами
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«Выступить с мужчинами? Не знаю, но я этого хочу. Можно посоревноваться с мужчинами, у них разрешено прыгать четверной в короткой», — заявила Трусова в интервью Olympic Channel.
Россиянка побила два мировых рекорда на этапе Гран-при Skate Сanada. За произвольную программу она получила оценку в 166,62 балла, а в сумме за два проката — 241,02 балла.
Ранее сообщалось, что Орсер доволен тренировкой Медведевой перед стартом на этапе Гран-при в Москве.