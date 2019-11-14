Фигуристка Трусова выразила желание посоревноваться с мужчинами

Победительница этапа Гран-при Skate Canada, российская фигуристка Александра Трусова заявила, что ей было бы интересно посоревноваться с мужчинами.

«Выступить с мужчинами? Не знаю, но я этого хочу. Можно посоревноваться с мужчинами, у них разрешено прыгать четверной в короткой», — заявила Трусова в интервью Olympic Channel.

Россиянка побила два мировых рекорда на этапе Гран-при Skate Сanada. За произвольную программу она получила оценку в 166,62 балла, а в сумме за два проката — 241,02 балла.

Ранее сообщалось, что Орсер доволен тренировкой Медведевой перед стартом на этапе Гран-при в Москве.