Фигуристка Трусова выразила желание посоревноваться с мужчинами

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Победительница этапа Гран-при Skate Canada, российская фигуристка Александра Трусова заявила, что ей было бы интересно посоревноваться с мужчинами.
Фигуристка Трусова выразила желание посоревноваться с мужчинами
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«Выступить с мужчинами? Не знаю, но я этого хочу. Можно посоревноваться с мужчинами, у них разрешено прыгать четверной в короткой», — заявила Трусова в интервью Olympic Channel.

Россиянка побила два мировых рекорда на этапе Гран-при Skate Сanada. За произвольную программу она получила оценку в 166,62 балла, а в сумме за два проката — 241,02 балла. 

Ранее сообщалось, что Орсер доволен тренировкой Медведевой перед стартом на этапе Гран-при в Москве.

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