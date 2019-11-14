Орсер доволен тренировкой Медведевой перед стартом на этапе Гран-при в Москве

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Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился впечатлениями от её тренировки накануне пятого этапа серии Гран-при, который пройдёт в Москве.
Орсер доволен тренировкой Медведевой перед стартом на этапе Гран-при в Москве
  • РИА Новости

«Всё хорошо, я доволен, как прошла тренировка сегодня. Женя выглядела хорошо, и у нас позитивный настрой на соревнования», — приводит слова Орсера РИА Новости.

Этап в Москве пройдёт с 15 по 17 ноября. На предыдущем для неё этапе — в Канаде — Медведева заняла лишь пятое место, допустив несколько ошибок в короткой программе и набрав в сумме за два проката 209,62 (62,89 + 146,73) балла.

Ранее сообщалось, что Трусова и Медведева узнали свои стартовые номера на этапе Гран-при в Москве.

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