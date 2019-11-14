Трусова и Медведева узнали свои стартовые номера на этапе Гран-при в Москве
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Первой из представительниц России свою короткую программу представит 15-летняя победительница Гран-при в Канаде Александра Трусова — она выйдет на лёд седьмой.
19-летняя Станислава Константинова представит свою программу девятой, а двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева — десятой.
Основные соперницы российских фигуристок — американка Мэрайя Белл и японка Сатоко Мияхара выступят 11-й и 12-й соответственно.
Спортсменки представят свои короткие программы 15 ноября. Соревнования начнутся в 18:30 мск.
Ранее сообщалось, что Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России.