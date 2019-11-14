Трусова и Медведева узнали свои стартовые номера на этапе Гран-при в Москве

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Стал известен порядок выступлений в короткой программе российских спортсменок в женском одиночном катании на пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Трусова и Медведева узнали свои стартовые номера на этапе Гран-при в Москве
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

Первой из представительниц России свою короткую программу представит 15-летняя победительница Гран-при в Канаде Александра Трусова — она выйдет на лёд седьмой.

19-летняя Станислава Константинова представит свою программу девятой, а двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева — десятой.

Основные соперницы российских фигуристок — американка Мэрайя Белл и японка Сатоко Мияхара выступят 11-й и 12-й соответственно.

Спортсменки представят свои короткие программы 15 ноября. Соревнования начнутся в 18:30 мск.

Ранее сообщалось, что Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России.

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