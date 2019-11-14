Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.

Спортсменка заявила четверной сальхов и четверной лутц, а также каскады четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

Также в произвольной программе 15-летняя фигуристка попытается исполнить двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. В короткой программе у Трусовой заявлены двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Этап серии Гран-при в Москве пройдёт с 15 по 17 ноября.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова поддержала идею разрешить четверные прыжки в короткой программе девушек.