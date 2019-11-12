Тарасова поддержала идею разрешить четверные прыжки в короткой программе девушек

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своим отношением к идее допустить четверные прыжки в женской короткой программе.

«Конечно, я за. Можно сказать, что выступаю инициатором, потому что я считаю, что это большая несправедливость, когда мужчинам разрешили, а девушкам — нет. И Евгений Плющенко, и Тимоти Гейбл прыгали в короткой программе четверные прыжки. А девочкам почему не разрешают? Я считаю, это пойдёт на пользу не только нам. Это важно как для честности правил, так и для развития мирового фигурного катания», — цитирует Тарасову Sport24.

Данный вопрос будет рассмотрен на конгрессе ISU (Международного союза конькобежцев) следующим летом.

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