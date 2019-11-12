Кацалапов считает, что глупо рассчитывать на благосклонность судей

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Фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синицыной, прокомментировал победу дуэта на этапе Гран-при в Китае.
Кацалапов считает, что глупо рассчитывать на благосклонность судей
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Стали ли судьи благосклоннее? Вы знаете, может, мы где-то на уровне подсознания понимаем, так оно и есть. Но никогда не будем на это рассчитывать, это просто глупо. Надо кататься, и я считаю, что на лидерских позициях нужно выступать так, чтобы всем остальным хотелось повторить, смотреть и тянуться за лидерами. Как это делала и продолжает делать французская пара Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон», — цитирует фигуриста ТАСС.

Также Кацалапов добавил, что испытывал тяжесть в ногах во время проката в Китае, однако списывает это на акклиматизацию.

Ранее Мишин рассказал, как относится к инициативе разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин.

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