Кацалапов считает, что глупо рассчитывать на благосклонность судей

Фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синицыной, прокомментировал победу дуэта на этапе Гран-при в Китае.

«Стали ли судьи благосклоннее? Вы знаете, может, мы где-то на уровне подсознания понимаем, так оно и есть. Но никогда не будем на это рассчитывать, это просто глупо. Надо кататься, и я считаю, что на лидерских позициях нужно выступать так, чтобы всем остальным хотелось повторить, смотреть и тянуться за лидерами. Как это делала и продолжает делать французская пара Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон», — цитирует фигуриста ТАСС.

Также Кацалапов добавил, что испытывал тяжесть в ногах во время проката в Китае, однако списывает это на акклиматизацию.

Ранее Мишин рассказал, как относится к инициативе разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин.