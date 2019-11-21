Давление Кихиры на Косторную с Загитовой и шанс Игнатова: чего ждать от россиян на этапе Гран-при в Японии

В японском Саппоро стартует последний отборочный этап Гран-при по фигурному катанию. Алёна Косторная и Алина Загитова постараются продолжить победную серию российских одиночниц, но с ними будет бороться Рика Кихира, которая собирается впервые исполнить четверной сальхов на соревнованиях. У мужчин безоговорочным фаворитом будет Юдзуру Ханю, а Россию представит в том числе Макар Игнатов. В парном катании борьбу за золото будут вести китайцы Суй Вэньцзин — Хань Кун и молодые россияне Анастасия Мишина — Александр Галлямов. В танцах на льду ожидается возвращение Александры Степановой и Ивана Букина, не выступавших больше месяца.

Угроза Кихиры четверным сальховым

Впервые в нынешнем сезоне на этапах Гран-при у российских болельщиков нет уверенности в том, что соревнования женщин выиграет одна из соотечественниц. В Саппоро ожидается соперничество сильнейшей японской фигуристки и двух учениц Этери Тутберидзе, которые не могут похвастать сверхсложной технической базой.

Речь идёт о Рике Кихире, Алёне Косторной и Алине Загитовой. Втроём они будут бороться за медали и могут не переживать за свои путёвки в финал Гран-при — каждая уже почти выполнила условия отбора. Но место на вершине пьедестала будет только одно, и японские болельщики будут ждать, что его займёт их любимица.

Кихира очень быстро сделала выводы после своего поражения от Александры Трусовой на этапе в Канаде. Пока большинство фигуристок только говорят о том, что они планируют разучить четверные прыжки, японка же намерена включить их в программу уже сейчас.

На домашний этап Гран-при она заявила четверной сальхов и собирается исполнить его в начале произвольной композиции. Кихира при этом не отказывается от привычных планов прыгнуть три тройных акселя, а также добавила в свой контент каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов.

Все эти заявки вовсе не обязательны к исполнению — многие фигуристки так и оставляют свои планы лишь на бумаге. Но в серьёзные намерения Кихиры начинаешь охотно верить после выполненной на тренировке связки тройной аксель — ойлер — тройной сальхов. Более сложного каскада без четверных прыжков нет ни у кого в мире.

Подобной подготовки к этапу в Японии ни одна из россиянок не предприняла. Косторная лишь подтвердила, что намерена ответить тремя тройными акселями в двух программах и показать тот же каскад флип — ойлер — сальхов, который в прошлый раз не получил большой надбавки из-за неясного ребра. Без усложнения постарается обойтись и Загитова. В данный момент её больше должны волновать многочисленные недокруты, совершённые на этапе во Франции, а не новые сложные прыжки.

То, что в компонентах Косторная и Загитова смогут обойти Кихиру, сомнений нет. Но для безоговорочной победы, которые одерживали Анна Щербакова и Александра Трусова в этом сезоне, этого будет мало. В Саппоро у Кихиры будут все шансы не только прервать успешную серию российских фигуристок, но и предоставить им пищу для размышлений. В свою очередь, Косторная и Загитова постараются сделать так, чтобы впервые в истории российские девушки выиграли все этапы Гран-при в течение одного сезона.

Ханю и остальные

Впервые за три года двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю выступит на домашнем этапе Гран-при по фигурному катанию. В 2017-м ему помешала травма, а в прошлом сезоне он получил другие назначения. Сейчас японец наконец-то не испытывает проблем в первой половине сезона и демонстрирует прекрасную форму.

Ханю остаётся единственным фигуристом, который набирал больше 300 баллов в сумме. К этому рубежу не подобрался ни Натан Чен, ни другие фигуристы, претендовавшие на эту отметку в прошлом сезоне. Ненадолго выйдя из разряда выдающихся прыгунов, Ханю снова вернулся к этому реноме. Он способен исполнять шесть четверных прыжков на одном турнире, в том числе сложнейший каскад четверной тулуп — ойлер — тройной флип во второй половине произвольной программы.

У себя на родине Ханю не должен испытать никаких проблем. В Саппоро соберутся не самые прыгучие и не самые титулованные фигуристы, для которых борьба за оставшиеся медали в любом случае будет весьма почётной. К ним можно отнести Джейсона Брауна и Кевина Аймоза, которым попадание на пьедестал необходимо для выхода в финал Гран-при.

Но им обоим стоит опасаться нового соперника. На прошлой неделе Макар Игнатов произвёл фурор, заняв третье место на своём дебютном этапе Гран-при. При этом он добросовестно исполнил по два четверных сальхова и тулупа, что уже немало для современного мужского катания.

Сложно сказать, получится ли у молодого российского фигуриста повторить свой успех, причём сразу после долгого перелёта в Японию, но шансы у него на это имеются. Перед сезоном Игнатов вообще не мог рассчитывать на участие в Гран-при, и теперь у него вполне может пойти кругом голова от открывающихся перспектив.

Сборную России в Саппоро также представят Сергей Воронов и Антон Шулепов. Для них будет важно показать, что на национальном чемпионате они смогут побороться с Игнатовым за место в национальной команде. Для этого им необходимы только идеальные прокаты без каких-либо помарок. Что один, что другой фигурист в этом сезоне не показывали себя с лучшей стороны, так что им придётся также справляться и с возрастающим на них давлением.

Российская молодость против китайского опыта

На прошлой неделе в парном катании произошло крайне значимое событие. Безоговорочное лидерство китайцев Суй Вэньцзин и Хань Куна внезапно испарилось. Победители московского этапа Гран-при Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили с такими чистыми и сложными программами, что сместили чемпионов мира с первой строчки по набранным баллам в этом сезоне.

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В Японии китайские фигуристы постараются предъявить новые аргументы. Им есть в чём прибавлять — добавить третий прыжок к каскаду, поработать над сальховом и вращением, исправить технические недочёты короткой программы. Со своим мощным произвольным прокатом Суй Вэньцзин и Хань Кун по-прежнему очень сильны, но выполнять его надо уже без ошибок.

Впервые в этом сезоне китайцам придётся выступать под настоящим прессингом со стороны соперников. Если на домашнем этапе у них совсем не было конкуренции, то в Саппоро им будет противостоять молодой дуэт Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Россияне успели одержать победу во Франции и постараются побороться за неё вновь, хотя повторить успех будет непросто. Они могут предъявить китайцам более сложные выбросы и прыжки, но пока уступают в поддержках и компонентах.

Для действующих чемпионов мира среди юниоров более реальной будет борьба за серебро с канадцами Кирстен Мур-Тауэрс и Майклом Маринаро. Они пока не набирали таких баллов, как Мишина и Галлямов, но и весь свой потенциал не раскрывали, допуская различные ошибки. Кроме медалей соревнований, на кону будут и путёвки в финал — пара из Канады заочно борется с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

Танцующая Европа

Танцевальный турнир будет напоминать чемпионат Европы, неожиданно переместившийся в Японию. Сильные канадские и американские дуэты уже закончили выступать в Гран-при и ждут либо финала в Турине, либо итогов квалификации. Впервые после этапа во Франции в 2012 году пьедестал почёта у танцоров может оказаться чисто европейским.

Список участников возглавляют Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Сильнейший танцевальный дуэт уже одержал победу на родном льду, но кое-чего в ней не хватало — очередных рекордных баллов. Если в ритм-танце французы ещё смогли обновить свой мировой рекорд, то экспериментальная постановка под чтение абстрактных стихов судей насторожила. Пападакис и Сизерон всё равно получили самые высокие оценки в этом сезоне, но прошлогодние результаты пары устояли. В Японии они попытаются сотворить что-то новое, чтобы отрыв от соперников продолжал оставаться огромным.

На серебро будет претендовать российская пара Александра Степанова — Иван Букин. Прошло больше месяца с момента их последнего старта на этапе Гран-при в США. Всё это время дуэт избегал участия в других соревнованиях, чтобы у партнёрши не случилось рецидива травмы спины и можно было наверстать то, что было упущено в ходе подготовки к сезону.

Оценивать прямо сейчас форму россиян сложно, но с главными соперниками за второе место они должны справиться. Навязать конкуренцию могут разве что опытные итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, а также обживающиеся в элите танцев на льду Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании.